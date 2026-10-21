שבוע בלבד לפני פתיחת הקלפיות, מפלגת הליכוד הוציאה הודעה חריפה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בהודעה שפורסמה היום (רביעי), האשים הליכוד את בן גביר בשימוש בעמוד התעמולה הפרטי שלו באינסטגרם, "פוש", כדי לתקוף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בשקרים.
"בן גביר הוא שר בכיר בממשלה שלנו וכך יהיה גם בממשלה הבאה, רק אם גוש השמאל - מפלגות ערביות לא ינצח", נכתב בהודעת הליכוד. "מצער שבן גביר יורה בתוך הנגמ״ש ומעליל שקרים בוטים נגד הליכוד וראש הממשלה".
לפי הליכוד, בן גביר משתמש בעמוד התעמולה הפרטי שלו "פוש" בכדי לתקוף את ראש הממשלה בשקרים גסים ובוטים. "העמוד הזה עושה הכל כדי שגוש אייזנקוט, ליברמן, יאיר גולן והמפלגות ערביות ינצח", נטען בהודעה.
הליכוד קרא לבן גביר להורות לעמוד התעמולה שלו "פוש" להפסיק לפעול למען ניצחון השמאל והמפלגות הערביות בבחירות. "בן גביר תוקף את הימין והליכוד במקום לתקוף את השמאל, ואת וינטר, זליכה ונעם ששורפים קולות ימין יקרים", נכתב בהודעה.
המתקפה מגיעה על רקע מתיחות גוברת בימין לקראת הבחירות. בימים האחרונים התעצמו המאמצים למנוע בזבוז קולות בגוש הימין, כאשר ראש הממשלה נתניהו נפגש אמש עם מוטי לייטנר, יו"ר מפלגת 'הציבור החרדי', וביקש ממנו לפרוש מהמרוץ.
הליכוד סיים את הודעתו בקריאה ברורה למצביעים: "רק הצבעה למחל תבטיח ממשלת ימין אשר נתניהו עומד בראשה, ועם בן גביר כחבר בכיר בממשלה. רק הצבעה למחל תמנע ממשלה מסוכנת של איזנקוט, ליברמן ובנט עם המפלגות הערביות ויאיר גולן".
בן גביר ועוצמה יהודית הגיבו: "אנחנו אוהבים את ראש הממשלה נתניהו, מחוייבים אליו ב-100%, ואנחנו אלו שמנענו את הדחתו כשחבריו בליכוד בישלו כנגדו פוטש".
"ה״ירי בנגמש״ הוא של הליכוד. להלן העובדות:
- ראש הממשלה הצהיר בקולו שבן גביר לא יהיה השר לביטחון לאומי בקדנציה הבאה.
- מקורבו של רה״מ השגריר לייטר התראיין ב-CNN בשבוע שעבר ואמר שהממשלה הבאה תהיה ממשלת אחדות בלי בן גביר.
- לשכת רה״מ העבירה מסרים למדינות באירופה שבן גביר לא יהיה בממשלה הבאה, כך דיווחו העיתונאים אריאל כהנא ודני זקן.
- שרי ומועמדי הליכוד מיקי זוהר, אלי גולדשמידט, ויעקב ברדוגו מדברים במפורש על ממשלה עם איזנקוט.
- קמפיין הליכוד הרשמי מדבר על ממשלה רחבה".
לסיום הגיב בן גביר: "הפגיעה מצד הליכוד כואבת לנו. אך אם הליכוד החליט לזרוק את בן גביר ולעשות ממשלה עם אייזנקוט, ראוי שהליכוד יעמוד בגלוי מאחורי החלטתו, במקום להאשים את הקרבן".