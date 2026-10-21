שבוע בלבד לפני פתיחת הקלפיות, מפלגת הליכוד הוציאה הודעה חריפה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בהודעה שפורסמה היום (רביעי), האשים הליכוד את בן גביר בשימוש בעמוד התעמולה הפרטי שלו באינסטגרם, "פוש", כדי לתקוף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בשקרים.

"בן גביר הוא שר בכיר בממשלה שלנו וכך יהיה גם בממשלה הבאה, רק אם גוש השמאל - מפלגות ערביות לא ינצח", נכתב בהודעת הליכוד. "מצער שבן גביר יורה בתוך הנגמ״ש ומעליל שקרים בוטים נגד הליכוד וראש הממשלה".

לפי הליכוד, בן גביר משתמש בעמוד התעמולה הפרטי שלו "פוש" בכדי לתקוף את ראש הממשלה בשקרים גסים ובוטים. "העמוד הזה עושה הכל כדי שגוש אייזנקוט, ליברמן, יאיר גולן והמפלגות ערביות ינצח", נטען בהודעה.

הליכוד קרא לבן גביר להורות לעמוד התעמולה שלו "פוש" להפסיק לפעול למען ניצחון השמאל והמפלגות הערביות בבחירות. "בן גביר תוקף את הימין והליכוד במקום לתקוף את השמאל, ואת וינטר, זליכה ונעם ששורפים קולות ימין יקרים", נכתב בהודעה.

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המתקפה מגיעה על רקע מתיחות גוברת בימין לקראת הבחירות. בימים האחרונים התעצמו המאמצים למנוע בזבוז קולות בגוש הימין, כאשר ראש הממשלה נתניהו נפגש אמש עם מוטי לייטנר, יו"ר מפלגת 'הציבור החרדי', וביקש ממנו לפרוש מהמרוץ.

הליכוד סיים את הודעתו בקריאה ברורה למצביעים: "רק הצבעה למחל תבטיח ממשלת ימין אשר נתניהו עומד בראשה, ועם בן גביר כחבר בכיר בממשלה. רק הצבעה למחל תמנע ממשלה מסוכנת של איזנקוט, ליברמן ובנט עם המפלגות הערביות ויאיר גולן".