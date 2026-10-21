מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00

מבזקים נוספים
חשוד נעצר לאחר ניסיון דריסה באזור מגרון
שוטרי מחוז ש"י וכוחות צה"ל הוזעקו לאזור מגרון שבבנימין בעקבות דיווח על ניסיון דריסה. הרכב המעורב המשיך בנסיעה וביצע תאונה עצמית תוך כדי פגיעה בכלי רכב נוסף. כוחות הביטחון עצרו את החשוד ופתחו בחקירה.קובי רוזן
לייטנר ימסור הצהרה הערב על רקע לחצי נתניהו
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (לייטנר) צפוי למסור הצהרה הערב, על רקע לחצים שמפעיל עליו ראש הממשלה בנימין נתניהו.כיכר השבת
יו"ר מפלגת "הציבור החרדי" לייטנר שוקל פרישה; ימסור "הצהרה משמעותית"
ממפלגת "הציבור החרדי", בראשותו של מוטי ליינר, נמסר כי יו"ר המפלגה ימסור הערב "הצהרה משמעותית" | ברקע - דיווח על כך ששוקל פרישה מהמירוץ בבחירות הקרובות, אחרי שפגש עם ראש הממשלה נתניהו (חרדי, פוליטי)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
"אתה מבין שזו התחזות?": כשהנהג חשב שיצליח לשקר על השוטרים
נהג בן 33 מעולם לא הוציא רישיון, נסע תחת פסילה של בית משפט, וכשנתפס החליט להתחזות לאחיו • אך השוטרים לא קנו את הסיפור, ובבדיקה מעמיקה התגלו גם חומרים החשודים כסמים • צפו בתיעוד המלא מהמפגש המביך (בארץ)כיכר השבת
משרד הבריאות קורא להחזרת מוצרי טחינה אלזעים בשל זיהום בסלמונלה
חברת "טחינה אלזעים" מבצעת החזרה יזומה של כל מוצרי הטחינה שלה לאחר שנמצא חיידק סלמונלה בבדיקות מעבדה. בפעולת פיקוח של שירות המזון מחוז צפון התברר כי המוצרים הוכנסו לישראל ושווקו בניגוד להוראות הדין. ההחזרה חלה על כל גדלי האריזות, תאריכי ייצור עד 1/10/26 ותאריכי תפוגה עד 1/10/27. הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצרים. חיידק הסלמונלה עלול לגרום לחום, שלשול, בחילה והקאות, ובאוכלוסיות רגישות אף למחלה קשה. לפרטים: 0507979988, 0525863301יוסי נכטיגל
כ"ץ מאיים: אם איראן תתקוף את ישראל - איראן תבער
שר החוץ ישראל כ"ץ הזהיר כי אם איראן תתקוף את ישראל, איראן תבער.כיכר השבת
מסופק אם אמרתי 'ברך עלינו': האם צריך לחזור? • צפו
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ותן טל ומטר לברכה: מה יעשה מי שמסופק אם שאל גשמים בתפילה, והפתרון ההלכתי שיפתור את כל הספיקות • צפו בפינת ההלכה (יהדות)הרב יעקב סיני