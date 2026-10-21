קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ותן טל ומטר לברכה: מה יעשה מי שמסופק אם שאל גשמים בתפילה, והפתרון ההלכתי שיפתור את כל הספיקות • צפו בפינת ההלכה (יהדות)

הרב יעקב סיני