גבר בן 25 נפצע בינוני בתאונה בין שני רכבים בכביש 90

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"הם לא בוחלים בדבר" | ההצהרה המלאה של מוטי לייטנר
יו"ר 'הציבור החרדי' מסר הצהרה משמעותית אחרי לחצים כבדים לפרישה • נתניהו הציע לו להיפגש - הוא נפגש ושמע את ההצעה | "עשרות אלפי ילדים ידונו לעוני מוחלט" (חרדים)כיכר השבת
לייטנר בהצהרה: "נתון ללחצים כבדים ואיומים קשים, הם לא בוחלים בדבר"
יו"ר 'הציבור החרדי' מסר הצהרה משמעותית אחרי לחצים כבדים לפרישה • נתניהו הציע לו להיפגש - הוא נפגש ושמע את ההצעה | "עשרות אלפי ילדים ידונו לעוני מוחלט" (חרדים)כיכר השבת
השר בן גביר מאשים: "רה"מ נתניהו רוצה קדנציה שלווה עם איזנקוט - ומעדיף להשאיר אותי בחוץ" | צפו
השר לביטחון לאומי בראיון סוער לישי כהן פחות משבוע לבחירות | התגובה למתקפה של הראשון לציון הגר"י יוסף: "לא אגיד מילה נגד הראש"ל, אבל למה הח"כים החרדים שהתקשרו אליי בשתיים בלילה תוקפים אותי?" | סוגיית גיוס בני הישיבות ומעצרי העריקים: "גיוס נעשה בחיבוק, אין לי סמכות חוקית להורות למשטרה לא לעצור" | והעימות מול סמוטריץ': "זילזל ברבנים שלי, יש פה התנשאות, בגלל שאני מזרחי" והחשש שנתניהו ישאיר אותו מחוץ לממשלה הבאה לטובת גדי איזנקוט • צפו בריאיון המלא (פוליטי)ישי כהן
נתיבות; גדולי הרבנים הניחו אבן הפינה בשכונת 'נווה שרון'
במעמד מרומם ורב רושם התקיים הנחת אבן הפינה בקהילת בני התורה בשכונה החדשה נווה שרון בנתיבות | במעמד השתתפו גדולי הרבנים שאף נשאו דברי ברכה ותהילה לקהילת האברכים | צפו בגלריה (חרדים)חיים רוזנבוים
רוכב קורקינט נפגע מרכב בבאקה אל גרביה - מצבו בינוני
גבר כבן 25 נפצע בינוני בתאונת דרכים ברחוב אלהודא בבאקה אל גרביה. לפי עדויות במקום, רכב פגע ברוכב קורקינט חשמלי והוא נפגע בראשו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית החולים.קובי רוזן
גבר בן 37 נפצע בינוני בתאונה בין אופנוע לרכב ברמת גן
גבר כבן 37 נפצע היום (17:35) בתאונת דרכים בין אופנוע לרכב בדרך לוד ברמת גן, סמוך למחלף מסובים. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר במצב בינוני עם חבלות בראש ובבטן. בתאונה נפגעה גם אישה נוספת במצב קל שפונתה לאיכילוב.קובי רוזן
נהג משאית נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה באשקלון
נהג משאית בן 48 נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה של כשני מטרים בזמן עבודתו על המשאית בדרך בר-לב באשקלון. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום והוא פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן