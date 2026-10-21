מצרים דוחה את ההסכם הימי בין טורקיה ללוב

חברת "טחינה אלזעים" מבצעת החזרה יזומה של כל מוצרי הטחינה שלה לאחר שנמצא חיידק סלמונלה בבדיקות מעבדה. בפעולת פיקוח של שירות המזון מחוז צפון התברר כי המוצרים הוכנסו לישראל ושווקו בניגוד להוראות הדין. ההחזרה חלה על כל גדלי האריזות, תאריכי ייצור עד 1/10/26 ותאריכי תפוגה עד 1/10/27. הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצרים. חיידק הסלמונלה עלול לגרום לחום, שלשול, בחילה והקאות, ובאוכלוסיות רגישות אף למחלה קשה. לפרטים: 0507979988, 0525863301

יוסי נכטיגל