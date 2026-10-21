מבזקים נוספים
רוכב קורקינט נפגע מרכב בבאקה אל גרביה - מצבו בינוני
גבר כבן 25 נפצע בינוני בתאונת דרכים ברחוב אלהודא בבאקה אל גרביה. לפי עדויות במקום, רכב פגע ברוכב קורקינט חשמלי והוא נפגע בראשו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית החולים.קובי רוזן
גבר בן 37 נפצע בינוני בתאונה בין אופנוע לרכב ברמת גן
גבר כבן 37 נפצע היום (17:35) בתאונת דרכים בין אופנוע לרכב בדרך לוד ברמת גן, סמוך למחלף מסובים. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר במצב בינוני עם חבלות בראש ובבטן. בתאונה נפגעה גם אישה נוספת במצב קל שפונתה לאיכילוב.קובי רוזן
נהג משאית נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה באשקלון
נהג משאית בן 48 נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה של כשני מטרים בזמן עבודתו על המשאית בדרך בר-לב באשקלון. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום והוא פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
נגררים על הכביש: העונש שקיבל בחור הישיבה שנתפס - והמחאות הסוערות
בחור מישיבת 'תורה בתפארתה' הועבר למשטרה הצבאית והוטל עליו עשרה ימי מאסר. מפגינים הגיעו לתחנת כפר סבא בניסיון למנוע את העברתו |צפו בתיעודים (חדשות חרדים)קובי ישראל
נתניהו הנחה: להפיל את המשטר באיראן | כ"ץ: "צעדים קיצוניים ביותר"
ראש הממשלה בטקס סיום קורס קצינים: "יש רק דרך אחת להסיר את האיום - להפיל את המשטר באיראן" • שר הביטחון כ"ץ: "המשטר האיראני בנקודה החלשה ביותר ויכול לנקוט בצעדים קיצוניים" • "אם איראן תתקוף את ישראל - איראן תבער" • כ"ץ: "ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה" • "אם חיזבאללה יתקוף - שטחים נוספים בדרום לבנון יהפכו לחלק מאזור הביטחון" (צבא וביטחון)ב. ניסני
תאונה בין רכב לאופניים חשמליים באשדוד - נער נפצע
תאונה בין רכב לרוכב אופניים חשמליים אירעה ברחוב נורדאו באשדוד. צוותי איחוד הצלה טיפלו ברוכב האופניים, נער בן 15, שנפצע קל עד בינוני.קובי רוזן
גבר בן 25 נפצע בינוני בתאונה בין שני רכבים בכביש 90
גבר כבן 25 נפצע היום (17:21) בתאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 90 סמוך למחלף אליפלט. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים זיו במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית. בתאונה נפגע גם אדם נוסף במצב קל.קובי רוזן
אירוע חריג בירושלים: הניח עובר ללא רוח חיים בכניסה לבית חולים - ונמלט
דרמה וחקירה משטרתית נפתחה בירושלים: אדם אלמוני הגיע בשעות האחרונות לכניסה לאחד מבתי החולים בעיר, הניח במקום עובר ללא רוח חיים, ונמלט במהירות מהזירה. שוטרי מחוז ירושלים הוזעקו למקום בעקבות דיווח ממוקד מצוות בית החולים, והחלו בביצוע פעולות חקירה (בארץ)מישאל לוי