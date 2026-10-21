ראש הממשלה בטקס סיום קורס קצינים: "יש רק דרך אחת להסיר את האיום - להפיל את המשטר באיראן" • שר הביטחון כ"ץ: "המשטר האיראני בנקודה החלשה ביותר ויכול לנקוט בצעדים קיצוניים" • "אם איראן תתקוף את ישראל - איראן תבער" • כ"ץ: "ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה" • "אם חיזבאללה יתקוף - שטחים נוספים בדרום לבנון יהפכו לחלק מאזור הביטחון" (צבא וביטחון)

ב. ניסני