כוחות צה"ל פשטו היום (יום ה') על הכפר עוורתא שבחטיבת שומרון בעקבות דיווח על הצתת קבר. הכוחות סרקו אחר חשודים שנמלטו מהמקום טרם הגעתם. שוטרי מחוז ש"י וחוקרי הזיהוי הפלילי נערכים לכניסה לזירה באבטחת צה"ל לאיסוף ממצאים וראיות. צה"ל הודיע כי הוא מגנה בתוקף אירועים מסוג זה וכוחות הביטחון פועלים לאיתור החשודים. באירוע לא נפגעו בני אדם.

ב. ניסני