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פרשת הכספים

בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים: השרה מאי גולן נחקרה מעל 10 שעות 

ארבעה חודשים לאחר סיום החקירה, השרה נחקרה יותר מעשר שעות בעקבות דרישת הפרקליטות להשלמות חקירה בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים (בארץ)

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משה בשן
כיכר השבת |
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השרה מאי גולן (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

השרה לשוויון חברתי ולקידום מעמד האישה מאי גולן מהליכוד נחקרה היום (רביעי) במשך יותר מעשר שעות במשרדי להב 433 בלוד, במסגרת פרשת הכספים שבה היא חשודה בשוחד בנסיבות מחמירות, במרמה והפרת אמונים ובהגשת תצהיר כוזב.

לדברי גורמים ב, קיימות ראיות שעשויות לבסס כתב אישום נגדה. גולן מסרה את גרסתה לחשדות המיוחסים לה.

החקירה מגיעה כארבעה חודשים לאחר שהמשטרה הודיעה על סיומה והעבירה את התיק לפרקליטות, שביקשה לבצע השלמות חקירה ולגבות מהשרה גרסה נוספת לפני קבלת החלטה אם להעמידה לדין. לפי הדיווחים, גולן לא התייצבה בעבר למספר זימונים לחקירה, והפעם התבקשה להגיע כדי להתעמת עם הראיות שנאספו נגדה.

התפתחות הפרשה - וההכחשה

הפרשה נחשפה בספטמבר 2025, עם פשיטה על משרדי השרה בירושלים ומעצרם של שישה ממקורביה. החקירה עוסקת בחשדות לשימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים, העסקה פיקטיבית, קבלת כספים במרמה והסתרת מקורות מימון באמצעות עמותות ומערכות ממשלתיות. גולן הכחישה את החשדות ואמרה בעבר על מקורביה: "כל חטאם של העצורים הוא שהם מקורבים אליי".

במסגרת הפרשה נחקרה גם אמה של השרה, רימונה, בנוגע למסמכים ולנכסים הרשומים על שמה. לפי הדיווח, במהלך שהותה בתחנת המשטרה הגיעה גולן למקום, ובין היתר התעמתה עם השוטרים בעת שאמה יצאה מהתחנה. ההחלטה אם להגיש כתב אישום נגד השרה טרם התקבלה.
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