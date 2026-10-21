דובר משמרות המהפכה האיראניים, חסין מוהבי, הגיב לדיווחים על תוכניות תקיפה אמריקאיות באמצעות פצצת MOAB: "לארצות הברית יש את 'אם כל הפצצות'. אנחנו נראה להם את 'אבי כל הפצצות', וזה בהחלט יהיה משהו חדש עבורם". רשת CNN דיווחה כי צבא ארה"ב הכין תוכניות תקיפה חדשות לפגיעה בתשתיות אנרגיה וגרעין באיראן, אך האפקטיביות של הפצצה כנגד אתרים תת-קרקעיים כמו זה בהר המכוש מוטלת בספק.

קובי אטינגר