מבזקים נוספים
בנק ישראל צופה צמיחה של 5.6% השנה ו-7.5% ב-2026
בנק ישראל פרסם תחזית כלכלית החוזה צמיחה חריגה של 5.6% השנה ושל 7.5% בשנה הבאה. לפי הערכת הבנק, שיעור האבטלה צפוי לרדת ל-3% והאינפלציה תעמוד על 1.6%.כיכר השבת
“אל תשרפו את הקולות שלכם”: נתניהו במתקפה על וינטר ולייטנר | צפו
בכנס בחירות של הליכוד, ששולב בחגיגת יום הולדתו של ראש הממשלה, הזהיר נתניהו מפני אובדן קולות למפלגות ימין קטנות, תקף את עופר וינטר ואת מוטי לייטנר והאשים את יריביו הפוליטיים בחבירה לשמאל | בנוסף, הציג את זוהראן ממדאני, ארדואן ואויבי ישראל כמי שמעוניינים בהדחתו. (בארץ)קובי ישראל
ציוץ אחד של בנט עורר סערה ברשת: "אופורטוניסט צבוע וחסר ערכים"
בנט התחייב לבטל לחלוטין את חוקי הרפורמה המשפטית ועורר תגובות חריפות ברשת | בין השאר, גולשים הזכירו את הבטחתו בעבר כי "ינצח את בג״ץ" (בארץ)אריה רוזן
תיעוד דרמטי מרחפן: מעצר בחור ישיבה מתוך המוני מפגינים באלעד
תיעוד דרמטי מרחפן מציג מעצר בחור ישיבה הערב במהלך ההפגנות בכניסה לאלעד | צפו (בארץ)כיכר השבת
תיעוד דרמטי מרחפן: מעצר בחור ישיבה מתוך המוני מפגינים בכניסה אלעד
תיעוד דרמטי מרחפן מציג מעצר בחור ישיבה הערב במהלך ההפגנות בכניסה לאלעד | צפו (בארץ)כיכר השבת
בן גביר לח"כים החרדים: "רציתם לגנוב סוסים עם היועמ"שית ועכשיו אתם מאשימים אותי במעצרים?!"
השר לביטחון לאומי בראיון סוער לישי כהן פחות משבוע לבחירות | התגובה למתקפה של הראשון לציון הגר"י יוסף: "לא אגיד מילה נגד הראש"ל, אבל למה הח"כים החרדים שהתקשרו אליי בשתיים בלילה תוקפים אותי?" | סוגיית גיוס בני הישיבות ומעצרי העריקים: "גיוס נעשה בחיבוק, אין לי סמכות חוקית להורות למשטרה לא לעצור" | והעימות מול סמוטריץ': "זילזל ברבנים שלי, יש פה התנשאות, בגלל שאני מזרחי" והחשש שנתניהו ישאיר אותו מחוץ לממשלה הבאה לטובת גדי איזנקוט • צפו בריאיון המלא (פוליטי)ישי כהן
איראן מאיימת: "נראה לארה"ב את אבי כל הפצצות"
דובר משמרות המהפכה האיראניים, חסין מוהבי, הגיב לדיווחים על תוכניות תקיפה אמריקאיות באמצעות פצצת MOAB: "לארצות הברית יש את 'אם כל הפצצות'. אנחנו נראה להם את 'אבי כל הפצצות', וזה בהחלט יהיה משהו חדש עבורם". רשת CNN דיווחה כי צבא ארה"ב הכין תוכניות תקיפה חדשות לפגיעה בתשתיות אנרגיה וגרעין באיראן, אך האפקטיביות של הפצצה כנגד אתרים תת-קרקעיים כמו זה בהר המכוש מוטלת בספק.קובי אטינגר
בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים: השרה מאי גולן נחקרה מעל 10 שעות
ארבעה חודשים לאחר סיום החקירה, השרה נחקרה יותר מעשר שעות בעקבות דרישת הפרקליטות להשלמות חקירה בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים (בארץ)משה בשן