הזמר האיראני על הבמה: "כפרה עליך ביבי גול, תסיים את העבודה"

פעיל הימין רן כרמי בוזגלו האשים את דובר צה"ל לשעבר בהסגרת חיילי צה"ל לחקירה בברזיל ואף כינה אותו "טינופת". בעקבות תביעת לשון הרע שהוגשה נגדו, דחה בית המשפט את טענתו לתביעת השתקה וחייב אותו בפיצויים (משפט)

משה כהן