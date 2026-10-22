יו"ר ש"ס אריה דרעי הכריז היום (חמישי) על תוכנית חדשה לחיזוק הזהות היהודית במדינת ישראל תحת השם 'תפילין לכל ילד'. במסגרת התוכנית, כל נער שיגיע לגיל 13 יקבל במתנה ממערכת החינוך ערכת בר מצווה הכוללת זוג תפילין וטלית. בנוסף, ש"ס תפעל לחייב את מערכת החינוך להקצות מקום תפילה לנערים המעוניינים להניח תפילין ולהתפלל.

"בזמן האחרון אנחנו שומעים הצהרות קשות המאיימות על זהותה היהודית של מדינת ישראל. הם רוצים להפוך אותה למדינה ככל הגויים. לא יקום ולא יהיה", אמר דרעי בפתח דבריו.

דרעי התייחס להצהרותיהם של יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן וחברת מועצה בתל אביב, והכריז: "אלו דברים קשים ומזעזעים. לכן, תנועת ש"ס מתחייבת להעביר בממשלה הבאה תוכנית חדשה: 'תפילין לכל ילד'".

"התפילין הן סמל של העם היהודי לאורך הדורות. התוכנית תבטא את הקשר העמוק שלנו", הדגיש דרעי, תוך שהוא מציג את התוכנית כתשובה ישירה למי שמבקשים, לדבריו, למחוק את הדת מהמרחב הציבורי.

מעבר לחלוקת ערכות הבר מצווה, ש"ס מתכוונת לפעול לחיוב מערכת החינוך להקצות מקום תפילה לנערים המעוניינים להניח תפילין ולהתפלל. צעד זה נועד להבטיח שתלמידים שמעוניינים לקיים מצוות במהלך יום הלימודים יוכלו לעשות זאת בתנאים הולמים.

יצוין כי בעבר כבר הוקצו תקציבים לתווי מזון במסגרת הסכמים קואליציוניים, כאשר ועדת הכספים אישרה העברת מאות מיליוני שקלים למשרד הפנים עבור תווי מזון להבטחת בטחון תזונתי. התוכנית החדשה של דרעי מהווה המשך לגישה זו של הבטחת צרכים בסיסיים לאוכלוסיות שונות.