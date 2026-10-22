מבזקים נוספים
האם חייבים להיות 'נורמלי'? | הסוד של רבי נחמן מברסלב מפרשת השבוע
הקב"ה 'תפר' לך תוכנית חיים 'שתפורה' למידותיו, ואף אם נראית הזויה... מטרת ה'לך לך' – שתדע ותפרסם בעולם שאני המלך, וש'אין עוד מלבדי' | פרשת השבוע על פי תורת רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)ורד שאלתיאל
'הכל היה לבן ואנשים צחקו': הרגע המבעית שברק פגע במטוס
רגע דרמטי תועד במטוס נוסעים של חברת לטאם בצ'ילה, כאשר מכת ברק פגעה במטוס בדרכו לסנטיאגו והאירה את תא הנוסעים בהבזק עוצמתי (חדשות בעולם)דני שפיץ
איש הימין האשים את דובר צה"ל לשעבר בהסגרת חיילים לברזיל וישלם ביוקר
פעיל הימין רן כרמי בוזגלו האשים את דובר צה"ל לשעבר בהסגרת חיילי צה"ל לחקירה בברזיל ואף כינה אותו "טינופת". בעקבות תביעת לשון הרע שהוגשה נגדו, דחה בית המשפט את טענתו לתביעת השתקה וחייב אותו בפיצויים (משפט)משה כהן
כאוס באיטליה: מהגרים נמלטים מהשוטרים עם שקים עמוסים בביזה
בזמן שחנויות נפרצו וחלונות ראווה נופצו, תיעוד חריג הציג נמלטים עם שקים עמוסים בסחורה (חדשות בעולם)דני שפיץ
דרעי מבטיח: המדינה תעניק טלית ותפילין לכל ילד בן 13
יו"ר ש"ס אריה דרעי הבטיח בהבטחת בחירות כי המדינה תעניק טלית ותפילין לכל ילד בן 13 בישראל.כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
עשרות ש"סים בבלי וירושלמי; מעמד הסיומים השנתי במיר
בהיכל הטישים של חסידות פינסק קרלין נערך אמש (רביעי) מעמד הסיומים השנתי שע"י תלמידי ישיבת מיר, לציון 15 שנים להסתלקותו של ראש הישיבה הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל | עשרות שסי"ם בבלי וירושלמי סויימו על ידי עמלי התורה |הצלם שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
טראמפ על איראן: משהו עתיד לקרות בקרוב מאוד
הנשיא טראמפ הצהיר כי ארה"ב אינה מנהלת משא ומתן עם איראן וכי "משהו עתיד לקרות בקרוב מאוד". לדבריו, "רוב האנשים חושבים שזה יקרה אחרי הבחירות... נראה מה יהיה".קובי אטינגר