הנשיא טראמפ הצהיר כי ארה"ב אינה מנהלת משא ומתן עם איראן וכי "משהו עתיד לקרות בקרוב מאוד". לדבריו, "רוב האנשים חושבים שזה יקרה אחרי הבחירות... נראה מה יהיה".

קובי אטינגר