ראש הישיבה הגר"ד לנדו ( צילום: Shlomi Cohen/FLASH90 )

כינוס חריג והיסטורי נערך אמש (רביעי) במעונו של המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו. עשרות חרדים מעולם המעשה, ביניהם אנשי עסקים בכירים מהמגזר החרדי, התכנסו תחת קורת הגג של ראש הישיבה לדבר על הבחירות הקרובות.

את הכינוס ההיסטורי ארגן 'מטה עמיילים', מטה לא-רשמי של דגל התורה הפועל לגייס את החרדים בעולם המעשה העמלים לפרנסתם להצביע עבור יהדות התורה. לראשונה התקיים כינוס מסוג זה לפני הבחירות. הגר"ד לנדו, באופן חריג, הסכים לקבל את הקבוצה ובמשך זמן רב ישב ושמע את הטענות ואת המענות. לבסוף נאם נאום ארוך על החובה להצביע עבור המפלגה החרדית, למרות כל הטענות.

דבריו של ראש הישיבה | צפו - צילום: מטה עמיילים 10 10 0:00 / 3:07 דבריו של ראש הישיבה | צפו ( צילום: מטה עמיילים )

בין המשתתפים בכינוס היו: ישראל רייסנר, חיים גולובנציץ, שוקי פלדשטין, הרב רפאל מנת, איציק פריימן, מימרן אבי, מוישי מורגנשטרן, אשר אייזן, ידידה מאיר, דובי וינרוט, שמואל גליק, ישעיהו מנת, אלי רייסנר, אריה שינפלד, לייזר כהן ומשה אוסדיטשר.

על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', בתחילת השבוע נכנס אליו הרב רפאל מנת וסיפר לו בהרחבה על התופעה הכואבת של אנשים רבים שיש להם טענות וכעס על הנציגים ועל המפלגה, שלטענתם אינה מטפלת כראוי בצרכים ובבעיות של המשפחות השייכות לאנשים חרדים יראי שמיים העמלים לפרנסתם. בעקבות כך יש כאלה השוקלים להצביע למפלגות אחרות, חדשות.

"לאחר ששמעתי בקשב רב את טענותיהם ואת כאבם, ראיתי לנכון לכתוב את דעתי בעניין זה", אמר ראש הישיבה בפתח דבריו. "ברוכים הבאים בשם ה'. אנחנו יושבים יחד אתכם, אנשים חרדים ויראים לדבר ה', הרוצים לדעת את רצון ה' וחובת השעה בתקופה זו".

"בכאב, בחרדה ובדמע עיניים"

הגר"ד לנדו הקריא את המכתב שכתב: "ידעו כל החרדים לדבר ה', החפצים שדורותיהם, בניהם וצאצאיהם ילכו בדרך התורה, כי אין שום דרך לזה אלא להצביע לרשימה ג'. וחלילה אם יצביעו לרשימות אחרות, לרשימות חדשות, תהיינה אשר תהיינה, הם מפסידים בזה את המשך קיום שאיפתם הנ"ל, שצאצאיהם ודורותיהם ילכו בדרך התורה".

"כל הימנעות מהצבעה, וקל וחומר הצבעה לרשימות חדשות, תהיינה אשר תהיינה, הרי זה הפסד גדול מאוד", המשיך ראש הישיבה. "וכל אלה שאומרים בזה דברים שגויים, במזיד או בשוגג, גורמים להפסד כל שאיפותיהם. וחלילה חלילה ללכת אחריהם בשום עניין, ורק להצביע לרשימה ג', כי בזה תתמלא שאיפתם לדורות ישרים ומבורכים".

הגר"ד לנדו חזר והדגיש: "הצביעו, הצביעו לרשימה ג', ובזה יינצלו דורותיכם ותראו מהם נחת". בסיום המכתב כתב: "הכותב בכאב, בחרדה ובדמע עיניים, ובבקשה: אנא, אנא, הצביעו רשימה ג'. עשו כן אתם וכל אשר לכם, והשפיעו על אחרים שיעשו כמוכם".

ראש הישיבה הוסיף והבטיח: "בלי נדר, אפנה לחברי הכנסת של דגל התורה ולהנהלת המפלגה שימצאו את הדרך לסייע, לעזור ולטפל בענייני החינוך ובדברים נוספים שיש לפתור, הקשורים לציבור החרדים והיראים לדבר ה' העמלים לפרנסתם, ולהקים להם שיעורי תורה".

"אתם חלק מעולם התורה", פנה הגר"ד לנדו למשתתפים. "יש לנו השקפה אחת, וציבור זה הוא חלק בלתי נפרד מהמפלגה, כאמור".

בסיום דבריו ברך: "ה' יעזור לכולנו, ונזכה במהרה לביאת משיח צדקנו. אמן, אמן, אמן".

הכינוס מצטרף לשורת מעמדים שקיים ראש הישיבה בימים האחרונים לקראת הבחירות. בשבוע שעבר התקיים כינוס חירום של גדולי ישראל בבני ברק, בו זעק הגר"ד לנדו על חובת ההצבעה ואמר: "כל קול יכול להכריע". בנוסף, יצא למסע חיזוק בצפון יחד עם הגרמ"ה הירש, במסע שכלל שלושה מעמדים מרכזיים בחריש, חיפה ועפולה.