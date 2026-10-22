נלכדו בסופה מטלטלת: הרגע המבעית שברק פגע במטוס 

משטרת ישראל עצרה תושב חדיד בן 19 החשוד בתקיפה אלימה של פעילים פוליטיים בשוהם. על פי החשד, התוקף ירק לעבר הפעילים והיכה אותם באמצעות מוט וקסדה שהחזיק בידו. שוטרי תחנת ראש העין הגיעו למקום, ביצעו סריקות ואיתרו את החשוד בתוך זמן קצר. החשוד הועבר לחקירה ויובא מחר לבית המשפט בבקשה להארכת מעצר.

קובי רוזן