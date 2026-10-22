מבזקים נוספים
הנחלים הפופולריים בצפון נסגרו בהוראת משרד הבריאות | כל מה שצריך לדעת
דיגום מים חשף תוצאות חריגות בנחל הירדן, בריכת המשושים, ג'ילבון ועוד • רמות חיידקים גבוהות פי 2-3 מהמותר | הכניסה למים עלולה להיות מסוכנת (בארץ)בני סולומון
כ״ץ לאיזנקוט: לא תכריח אותי להוכיח שאתה מוכן לסגת מלבנון
שר הביטחון ישראל כ״ץ תקף את גדי איזנקוט בהודעה חריפה: "איזנקוט שמוכן להסתלק מיידית מאזור הביטחון בלבנון אותו הקמנו להגנת תושבי הצפון - ואני מציע לו לא להכחיש פן אאלץ להוכיח - לא ילמד אותי מהי אחריות ומהו ביטחון אמיתי".כיכר השבת
משרד הבריאות: זיהום חריג בנחלים בצפון - הכניסה מסוכנת
משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מזהירים מפני כניסה לנחלים בצפון הארץ לאחר שנמצאו תוצאות חריגות בדיגום מים. בבדיקות שבוצעו ב-20 באוקטובר נמצא זיהום חיידקי החורג מהמלצות משרד הבריאות ב-8 נחלים: ירדן (מגשר יוסף עד גשר אריק), בריכת המשושים, ג'ילבון, זאכי, יהודיה, מג'רסה, אל על וצלמון-בריכת החרוב. המשרדים ממשיכים בדיגום ובמעקב ויעדכנו כאשר התוצאות יהיו תקינות. המשרד להגנת הסביבה לא מצא מקור זיהום ידוע.יוסי נכטיגל
מנכ"ל משרד הבריאות מגנה אירוע אלימות חמור נגד צוות רפואי במרפאה
מנכ"ל משרד הבריאות גינה בחריפות אירוע אלימות חמור שהתרחש במרפאת קופת חולים כללית. במהלך האירוע הותקף רופא, ועובדת סוציאלית נפגעה כשניסתה לסייע בהשתלטות על התוקף. המשרד הדגיש כי הוא נוקט במדיניות של אפס סובלנות כלפי אלימות פיזית או מילולית במערכת הבריאות, ומגבה באופן מלא את צוות המרפאה. משרד הבריאות פועל מול קופת חולים כללית לבירור נסיבות האירוע.יוסי נכטיגל
עופר וינטר נפגש עם ראש ישיבת מרכז הרב והרב שמואל אליהו
עופר וינטר, אביו של איתן שנחטף לעזה, הגיע לפגישה עם ראש ישיבת מרכז הרב הרב יעקב שפירא ועם הרב שמואל אליהו, הרב הראשי של צפת ואביו של עמיחי אליהו מעוצמה יהודית.כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 11:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 11:00אריאל שרפר
תם עידן המאבטחים? הרובוט הסיני שמפרק רכבים ומגן מתוקפים
ברת הרובוטיקה Unitree מציגה את H2-X Kung Fu Legend Guardian, רובוט שמדגים רצף של תנועות לחימה, פעלולים עוצמתיים - וגם יודע לעשות משהו מעניין במיוחד (חדשות בעולם)דני שפיץ
כ"ץ במתקפה על איזנקוט: "מעליל עלי שאני רוצה לפתוח מלחמה - מסיבות פוליטיות ומפקיר את הצפון"
שר הביטחון מאשים את איזנקוט בנכונות להחזיר את חיזבאללה לגבול • גולן מואשם בהאשמת חיילים בהרג ילדים מתוך תחביב | "לא ילמד אותי מהי אחריות" (צבא וביטחון)דניאל הרץ