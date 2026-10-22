בהחלטה דרמטית המותירה את המפלגות ללא נתוני הצבעה, בג"ץ קבע היום כי ייאסר על חברי ועדת קלפי לדווח על מספר המצביעים בזמן אמת בכדי לעודד את ההצבעה למפלגות השונות | בכך הפך בג"ץ את החלטת ועדת הבחירות המרכזית שאישרה את המהלך (חדשות)

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