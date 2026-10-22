צפו; המשפיע פיזז טפח מעל אדמת החולין בנישואי בנו 

מבזקים נוספים
ילד בן 8 נפגע אנוש מאוטובוס בחורה
ילד בן 8 נפגע מאוטובוס בחורה ופונה לבית החולים סורוקה במצב אנוש. צוותי מד"א מבצעים בו פעולות החייאה במהלך הפינוי, והוא סובל מחבלה רב מערכתית. האירוע אירע בשעה 13:23.קובי רוזן
שלושה מבוקשים בסחר בנשק ופעילות טרור נעצרו באזור בנימין ועציון
מסתארבי מג"ב איו"ש עצרו ביומיים האחרונים שלושה מבוקשים החשודים בסחר באמצעי לחימה ובמעורבות בפעילות טרור. שניים נעצרו במחנה קלנדיה באזור בנימין, והם חשודים גם במעורבות במטענים ובפעילות צבאית. מבוקש שלישי נעצר בכפר א-שיוח באזור עציון. הפעילויות בוצעו בהכוונת השב"כ וכללו כיתור מבנים ופריצה אליהם. המעצרים בוצעו ללא אירועים חריגים.קובי רוזן
בן גביר: "דרעי אמר לי בקבינט 'אתה לא כמו בצלאל, אתה חבר' - אז מה קרה פתאום?"
השר איתמר בן גביר, מגיב למתקפות של הפוליטיקאים החרדים נגדו: "כשצריכים אותי בשתיים בלילה יודעים להתקשר, אל תהפכו את העור" • על המתקפה של הראש"ל הגר"י יוסף: "זה עניין של הרבנים ולא של העסקנים, יש לי רבנים עם כתפיים רחבות"(חרדים)ישי כהן
אוטובוס פגע בהולך רגל בכביש 316 ונמלט מהזירה
חקירת נסיבות נפתחה בעקבות תאונת דרכים בכביש 316 שבה אוטובוס פגע בהולך רגל ונמלט. הולך הרגל נפצע באורח אנוש ופונה לבית החולים. שוטרי תחנת העיירות וכוחות נוספים במחוז דרום פועלים לאיתור נהג האוטובוס החשוד, ובוחני תאונות דרכים פועלים בזירה לאיסוף ראיות.קובי רוזן
יהודי צרפתי התראיין לערוץ הימני - ואמר בקול את כל מה שכולם חושבים בשקט
בעל עסק יהודי שבנס לא נפגע במהלך הפרעות בשבת האחרונה בצרפת, התראיין לערוץ החדשות הימני CNEWS ואמר בקול את מה שכל יהודי המדינה חושבים בשקט (חדשות)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 15:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 15:00אריאל שרפר
ירידה של 14% באירועי רצח בחברה הערבית מתחילת השנה
מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי הציג הבוקר נתונים המעידים על ירידה דרמטית של כ-14% באירועי הרצח בחברה הערבית בישראל מתחילת 2026, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. המפכ"ל הנחה להמשיך ולהעצים את הפעילות המבצעית נגד ארגוני הפשיעה: "נמשיך לפעול בנחישות נגד ארגוני הפשיעה, לפגוע בתשתיותיהם ולגרוס את יכולותיהם המבצעיות והכלכליות".קובי רוזן
"31 שנה זה לא מספיק": הנשיא סיפר על נסיעה לירושלים - והשלט שזעזע אותו
נשיא המדינה יצחק הרצון השתתף בכינוס בבית הנשיא לרגל יום רצח רבין | הנשיא חלק את תחושותיו אודות שלט שראה מרכבו במהלך נסיעה (חדשות)כיכר השבת