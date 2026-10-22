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מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00

לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00

חדשות כיכר FM | צילום: צילום: כיכר השבת
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מבזקים נוספים

16:08

בג"ץ אוסר על נציגי מפלגות להעביר מידע דיגיטלי מהקלפיות

בית המשפט העליון קבע כי ייאסר על נציגי מפלגות להעביר מידע על מספר המצביעים מהקלפיות באמצעים דיגיטליים. ההחלטה התקבלה בדעת רוב של השופטים כבוב ורונן, מול דעת המיעוט של השופט מינץ.

כיכר השבת
16:06

בג"ץ בהחלטה דרמטית: חברי קלפי לא יוכלו לדווח על מספר המצביעים - זו המשמעות עבור המפלגות

בהחלטה דרמטית המותירה את המפלגות ללא נתוני הצבעה, בג"ץ קבע היום כי ייאסר על חברי ועדת קלפי לדווח על מספר המצביעים בזמן אמת בכדי לעודד את ההצבעה למפלגות השונות | בכך הפך בג"ץ את החלטת ועדת הבחירות המרכזית שאישרה את המהלך (חדשות) 

כיכר השבת
15:54

"רצו להפיל את הרפובליקה": בעקבות הפרעות - נשיא צרפת מכריז על צעד דרמטי

נשיא צרפת עמנואל מקרון הכריז על שורת צעדים דרמטיים בעקבות הפרעות השבת האחרונה | בימים הקרובים צפויות הגבלות דרמטיות, כול עוצר שיימשך עד ליום ראשון לפחות | הדברים המלאים (בעולם) 

כיכר השבת
15:45

בג"ץ אוסר על העברת מידע מהקלפיות על מספר המצביעים

15:44

ילד בן 8 נפגע אנוש מאוטובוס בחורה

ילד בן 8 נפגע מאוטובוס בחורה ופונה לבית החולים סורוקה במצב אנוש. צוותי מד"א מבצעים בו פעולות החייאה במהלך הפינוי, והוא סובל מחבלה רב מערכתית. האירוע אירע בשעה 13:23.

קובי רוזן
15:44

שלושה מבוקשים בסחר בנשק ופעילות טרור נעצרו באזור בנימין ועציון

מסתארבי מג"ב איו"ש עצרו ביומיים האחרונים שלושה מבוקשים החשודים בסחר באמצעי לחימה ובמעורבות בפעילות טרור. שניים נעצרו במחנה קלנדיה באזור בנימין, והם חשודים גם במעורבות במטענים ובפעילות צבאית. מבוקש שלישי נעצר בכפר א-שיוח באזור עציון. הפעילויות בוצעו בהכוונת השב"כ וכללו כיתור מבנים ופריצה אליהם. המעצרים בוצעו ללא אירועים חריגים.

קובי רוזן
15:36

צפו; המשפיע פיזז טפח מעל אדמת החולין בנישואי בנו 

קהל רב ועל צבאם אדמו"רים ורבנים, לצד אורחים מחו"ל, נטלו חלק בשמחת נישואי בן המשפיע החסידי הגה"צ רבי יהודה דייטש, בן הגה"צ גאב"ד רמת שלמה, וחתן הגה"צ גאב"ד קריית צאנז ירושלים. עב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מקומרנא בית שמש | לקראת השמחה יצא לאור עולם ספר שו"ת 'דברי יהודה' מהמשפיע (חסידים)

חיים רוזנבוים
15:20

בן גביר: "דרעי אמר לי בקבינט 'אתה לא כמו בצלאל, אתה חבר' - אז מה קרה פתאום?"

השר איתמר בן גביר, מגיב למתקפות של הפוליטיקאים החרדים נגדו: "כשצריכים אותי בשתיים בלילה יודעים להתקשר, אל תהפכו את העור" • על המתקפה של הראש"ל הגר"י יוסף: "זה עניין של הרבנים ולא של העסקנים, יש לי רבנים עם כתפיים רחבות"(חרדים)

ישי כהן
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