לוחמי ימ"מ חילצו אישה שאיימה לקפוץ מקומה 11

סגן נשיא מכון MIND Israel, ד"ר אבנר גולוב, בריאיון באולפן 'כיכר השבת: "חברות ומדינות לא מחוסלות מבחוץ - הן מתאבדות מבפנים" • על השחיקה הדרמטית במעמד ישראל בוושינגטון, הברית האזורית החדשה "מהודו ועד יוון", והמסר החד למערכת הפוליטית ביחס לציבור החרדי: "אם לא יושבים בחדר ההכרעות - זה יתקבל ככפייה" (אולפן 'כיכר')

כיכר השבת