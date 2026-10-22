פאנל 'אולפן ליל שישי' של 'כיכר השבת' התכנס הערב (חמישי) למשדר סיכום מיוחד וסוער, חמישה ימים בלבד לפני הבחירות הדרמטיות והגורליות לכנסת.

סביב השולחן התיישבו הפרשנים חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, אברהם ובר ועו"ד אברהם יוסטמן, כדי לנתח מקרוב את המפות הפוליטיות, הסקרים האחרונים והאתגרים המורכבים הניצבים בפני הסיעות החרדיות ברגע האמת.

האזהרות של גדולי ישראל והחשש מעליית השמאל

בפתח הדיון סקרו חברי הפאנל את מערכת הבחירות והתמקדו באזהרות החמורות של גדולי ישראל מפני תרחיש שבו יצליח השמאל להקים ממשלה.

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הפרשנים ציינו כי לאור הצהרותיהם הלוחמניות של מנהיגי האופוזיציה על כוונתם להטיל גזירות וסנקציות קשות על עולם התורה, ברחוב החרדי מבינים כי מדובר במאבק קיומי ישיר על נפשו ודמותו של עולם הישיבות, מה שמחייב התגייסות מלאה ביום הבחירות.

שינוי האסטרטגיה: חוק הגיוס במרכז הבמה

בהמשך המשדר עסקו חברי הפאנל בהצהרות הנחרצות של ראשי הסיעות החרדיות, שהבהירו בקול ברור: לא תהיה תמיכה באף ממשלה לפני העברת חוק הגיוס והסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות.

המשתתפים עמדו על השינוי הדרמטי באסטרטגיה החרדית. בעוד שבעבר נהגו הנציגים להצניע את סוגיית בני הישיבות במו"מ הפוליטי ולהימנע מהצהרות פומביות, כעת הוחלט להניח את הסוגיה באופן הגלוי והחד-משמעי ביותר על שולחן הדיונים. מהלך זה מגיע בצל הצהרותיו האחרונות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בנושא, ומציב קו אדום ברור ליום שאחרי פתיחת המעטפות.

החשש בגוש הימין: שאננות ואכזבה ברחוב החרדי

דיון מתוח נרשם סביב הדאגה הגוברת במטה גוש הימין מפני שיעור הצבעה נמוך בריכוזים החרדיים. הפרשנים ציינו כי בקרב חלקים בציבור מורגשת תחושת אכזבה מהקדנציה האחרונה, מה שעלול להוביל לשאננות ולפתקים שיישארו בבית.

חברי הפאנל הדגישו כי גורל הגוש כולו עשוי להיקבע על פי אחוזי ההצבעה ברחוב החרדי, וכי אובדן קולות בריכוזים החרדיים עלול להיות הנדבך שיכריע את הכף לטובת גוש המרכז-שמאל.

הלחצים מבלפור על 'הציבור החרדי'

בחלקו האחרון של הפאנל חשפו הפרשנים את הדרמה המתחוללת מאחורי הקלעים סביב מפלגת 'הציבור החרדי' בראשות מוטי לייטנר.

חברי הפאנל דנו בלחצים הכבדים ובתחנונים מצדו של ראש הממשלה נתניהו, שנפגש ולחץ על ראשי המפלגה לפרוש מהמרוץ מחשש לשריפת קולות חיוניים לגוש הימין. אולם, כפי שעלה בדיון, ההחלטה במפלגה כבר נפלה באופן סופי: מפלגת 'הציבור החרדי' דוחה את הלחצים ותרוץ עד הסוף.