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מיוחד לפרשת השבוע

המגיד הנודע יודע: למי אברהם ושרה היו מצביעים בבחירות? | צפו

לפני 4,000 שנה אברהם אבינו סירב לעמוד מן הצד כשהעולם עלה בלהבות. הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור מרתק על הקשר בין אלימות, פוליטיקה, בינה מלאכותית – והבחירה של כל אחד מאיתנו לקחת אחריות (חרדים)

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הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון
כיכר השבת |
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(צילום: ללא קרדיט)

״אני לא מתערב בפוליטיקה, אני מעדיף להישאר נקי״ - יהודים טובים רבים מעדיפים להישאר מן הצד. אבל כשהבית בוער, האם אפשר לסרב לכבות את האש מפני שהמים לא נקיים?

לפני ארבעת אלפים שנה אברהם אבינו ראה עולם מופלא שעולה בלהבות של אלימות ועוול, ושאל: איפה בעל הבית? התשובה שקיבל מלמדת אותנו משהו עמוק על אמונה, על אחריות ועל הבחירות שלנו - בקלפי ובחיים.

הרב יוסף יצחק ג׳ייקובסון בשיעור לפרשת לך לך, על האדם שלא היה מוכן לעמוד מן הצד, ועל הקריאה שמופנית מאז לכל אחד מאיתנו.

בשיעור:

  • למה דווקא אברהם נבחר, אף שהתורה אינה מקדימה לתאר את מעלותיו?
  • מה מסתתר במשל המדרש על הארמון הבוער ובעל הבית שמציץ מתוכו?
  • מתי ״אין לנו אלא להישען על אבינו שבשמים״ הופך לתירוץ להתחמקות מאחריות?
  • מה ייתן לחיים משמעות כשהבינה המלאכותית תעשה עבורנו את העבודה?
  • ואיך כל זה קשור לבחירות בישראל וליכולת שלנו להשפיע?

אז למי באמת היו אברהם ושרה מצביעים?

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