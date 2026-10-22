המגיד הנודע יודע: למי אברהם ושרה היו מצביעים בבחירות? | צפו

צה"ל ושב"כ תקפו אתמול במרחב ח'אן יונס שברצועת עזה וחיסלו את רמדאן מחמד אשחאדה דיאב, ראש ועדת ההתנגדות העממית בח'אן יונס. המחבל קידם לאורך המלחמה ובעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. ועדת ההתנגדות העממית הוא ארגון טרור פלסטיני שהוקם בשנת 2000, כיום מקושר לחמאס, חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניות. מחבלי הארגון לקחו חלק בפשיטה ב-7 באוקטובר, רצחו וחטפו אזרחים וחיילים לרצועת עזה. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיווה.

ב. ניסני