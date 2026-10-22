כך ציינו ב'עטרת ישראל' שלוש שנים להסתלקותו של ראש הישיבה

אברהם אבינו עמד לבדו מול עולם שלם – מאיפה לקח את הכוח? הרב אשר פרקש בשיעור מאיר על שלושת השמות של אברהם אבינו, משמעותם העמוקה לאור החסידות, וסוד הכוח הגנוז בהם לכל יהודי – לעמוד איתן גם כשאתה לבד, בגאון יעקב, בלי פחד ובלי בושה (חסידות)

הרב אשר פרקש