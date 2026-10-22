ילדה בת 5 נפצעה בינוני בנפילה ממתקן בגינת שעשועים בבני ברק

מצלמת האבטחה חשפה את האמת מאחורי "נס ההצלה" | ראשי המפלגות מתייצבים לראיונות | הפרשן שסייע לחיבורים בכינוס האחדות | תעלומת ה'חמישה' בבעלזא | התשובה החדה של הגר"ד לנדו לשלמה קוק | חגיגת יום הולדת לרב דלויה | איציק אוחנה מתארגן על חליפה לחתונה | יאיר אלייצור שקוע בנייד | שוואקי בריאיון | פריד וריבו נערכים למופע | מענדי וויס ויוחנן אורי מקפיצים | יעקב אשר בכניסה לאדמו"ר מגור | הרב שנשק על מצחו של גפני | הח"כ הראשון שלובש פראק | בבצ'יק בגאולה שבוע לבחירות | איזנקוט מצטלם בכותל | מה חיפש מנכ"ל משרד הפנים בלהב 433? | מי הפתיע את מאיר רובינשטיין? | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)

זופניק