משרד הבריאות קורא להחזרת לפתן פירות מותג "בית יהודה"

מבזקים נוספים
תאונה בין שני אופנועים בירושלים: פצוע קשה ופצוע בינוני
בתאונה בין שני אופנועים סמוך למחלף בן ציון נתניהו ליד עטרות בירושלים נפצעו שני רוכבים. רוכב כבן 29 נפצע באורח קשה, ורוכב נוסף כבן 25 נפצע באורח בינוני. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והשניים פונו לבית החולים.קובי רוזן
שתי הולכות רגל נפגעו מרכב בכפר יונה
שתי הולכות רגל נפגעו מרכב ברחוב הנגב בכפר יונה. צוותי מד"א פינו לבית החולים לניאדו אישה כבת 70 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגב, ונפגעת נוספת במצב קל. התאונה אירעה בשעה 21:04.קובי רוזן
ילדה בת 5 נפצעה בינוני בנפילה ממתקן בגינת שעשועים בבני ברק
ילדה בת 5 נפצעה באורח בינוני בנפילה מגובה של כ-2 מטרים ממתקן בגינת שעשועים ברחוב הרב פוברסקי בבני ברק. הילדה נחבלה בראשה ובגפיה. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני ופינו אותה לבית החולים איכילוב בתל אביב.קובי רוזן
רוצה שינוי אבל לא מסוגל? הסוד של מי שכן מצליח | צפו
כמה פעמים החלטנו להשתנות ובסוף חזרנו לאותו מקום? הרב יואב אקריש מסביר בשיעור לפרשת לך לך מה נתן לאברהם אבינו את הכוח להמשיך כשהכול פעל נגדו, ואיך מוצאים בתוכנו את הכוח הזה • למה עוד החלטה טובה לא תמיד מספיקה? מה הילדים לומדים מההתלהבות שלנו? ואיך מתחילים שינוי בלי לחכות שהחיים יהיו קלים יותר? (יהדות)הרב יואב אקריש
איך המפלגות החרדיות מבטיחות תיקון מבלי להודות בכישלון?
אל מול הגזירות הכלכליות ואיסור היציאה מהארץ, הציב עו"ד אפי בן גד ('דגל התורה') קו אדום ברור לקראת הבחירות הקרובות באולפן "כיפות שחורות" • "כל מי שירצה להקים איתנו ממשלה יצטרך להסדיר דבר ראשון את חוק הגיוס - זו המשוכה הראשונה שלנו" • וגם: התשובה לביקורת הפנימית ברחוב החרדי והעימות הצפוי מול בג"ץ • (מתוך התוכנית כיפות שחורות)כיפות שחורות
חתימת הפרידה של גפני מהכנסת | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע
מצלמת האבטחה חשפה את האמת מאחורי "נס ההצלה" | ראשי המפלגות מתייצבים לראיונות | הפרשן שסייע לחיבורים בכינוס האחדות | תעלומת ה'חמישה' בבעלזא | התשובה החדה של הגר"ד לנדו לשלמה קוק | חגיגת יום הולדת לרב דלויה | איציק אוחנה מתארגן על חליפה לחתונה | יאיר אלייצור שקוע בנייד | שוואקי בריאיון | פריד וריבו נערכים למופע | מענדי וויס ויוחנן אורי מקפיצים | יעקב אשר בכניסה לאדמו"ר מגור | הרב שנשק על מצחו של גפני | הח"כ הראשון שלובש פראק | בבצ'יק בגאולה שבוע לבחירות | איזנקוט מצטלם בכותל | מה חיפש מנכ"ל משרד הפנים בלהב 433? | מי הפתיע את מאיר רובינשטיין? | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)זופניק
חשיפה: למי להצביע? ההוראה הדרמטית בישיבת קפלן לבחורים הספרדים | מעייריב
התפרעות משטרתית חסרת רסן בישיבות המיינסטרים באלעד | עצרת הבחירות של דגל התורה | הנציג הספרדי בצבע שחור פורש | הגר"ד לנדו בפגישה עם החרדים המודרנים | הבטחת הבחירות של ש"ס: תפילין לכל ילד | הדרמה בישיבת קפלן (מעייריב)איצלה כץ
צו מניעה ותביעת מיליון: קרב ההדלפות מהנייד של יונתן אוריך
בית משפט השלום בירושלים הוציא צו מניעה דחוף נגד פעיל המחאה איתי לשם • יונתן אוריך תובע אותו במיליון שקלים בטענה שפרצו למכשירו והדליפו 19 אלף הודעות | לשם: "לא הייתה פריצה – זה מבצע השפעה מתוכנן" (בארץ)יוני גבאי ודניאל הרץ