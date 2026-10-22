איך המפלגות החרדיות מבטיחות תיקון מבלי להודות בכישלון?

המשבר סביב מעמדם של בני הישיבות והשלכותיו הישירות על חיי היומיום של הציבור החרדי, עמדו השבוע במוקד הדיון באולפן התוכנית "כיפות שחורות" ב'כיכר השבת'. על רקע תחושת המצוקה ברחוב החרדי בעקבות הסנקציות הכלכליות, התייחס עו"ד אפי בן גד ('דגל התורה') לאסטרטגיה של המפלגות החרדיות ביום שאחרי הבחירות ולביקורת הציבורית סביב ניהול המשבר בקדנציה החולפת.

במהלך הפאנל הוצפה השאלה המעסיקה רבים בציבור החרדי: האם לא נכון יותר שהנציגים החרדים יודו כי נכשלו במבחן התוצאה בהעברת החוק, במקום להטיל את מלוא האחריות על היועצת המשפטית לממשלה ומערכת המשפט? זאת לנוכח הפגיעה הקשה במעונות היום ואיסור היציאה מהארץ לבחורי ישיבות – מצוקה הפוגעת במיוחד במגזר החסידי שבו צעירים רבים נישאים לבנות זוג מחו"ל.

עו"ד אפי בן גד ('דגל התורה') דחה בדיון את השאלה והציב קו אדום ברור לקראת הבחירות הקרובות: "יהדות התורה אומרת בקול ברור וחד: מיד אחרי הבחירות, כל מי שירצה להקים איתנו ממשלה – הדבר הראשון שיצטרך לסדר זה חוק גיוס. גם ראש הממשלה מבין את זה ויודע מה 'דגל התורה' ו'יהדות התורה' יעשו. לא תהיה ממשלה בלי חוק גיוס, זו הבעיה הראשונה והמשוכה הראשונה".

לנוכח הטענות כי גם חוק עתידי שיעבור בכנסת עלול להיפסל שוב בבג"ץ, הדגיש בן גד כי המערכה הנוכחית מתמקדת ביצירת כוח פרלמנטרי חזק בכנסת הבאה שיבטיח את מעמד לומדי התורה: "זה ציפור הנפש של הציבור החרדי ושל יהדות התורה. לכן, לכל בחור ישיבה, לכל אבא לבחור ישיבה ולכל בן תורה יש רק דרך אחת להיות הכי אפקטיביים והכי מדויקים: שימו ג' בקלפי, ואני מקווה מאוד שננצח גם את הבג"ץ".

התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה המרכזית באתר 'כיכר השבת', וזו ההזדמנות שלכם להשלים את הפרק שעורר סערה ברשת.