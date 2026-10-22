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"לא רק היועמש"ת אשמה"

איך המפלגות החרדיות מבטיחות תיקון מבלי להודות בכישלון?

אל מול הגזירות הכלכליות ואיסור היציאה מהארץ, הציב עו"ד אפי בן גד ('דגל התורה') קו אדום ברור לקראת הבחירות הקרובות באולפן "כיפות שחורות" • "כל מי שירצה להקים איתנו ממשלה יצטרך להסדיר דבר ראשון את חוק הגיוס - זו המשוכה הראשונה שלנו" • וגם: התשובה לביקורת הפנימית ברחוב החרדי והעימות הצפוי מול בג"ץ • (מתוך התוכנית כיפות שחורות)

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כיפות שחורות
כיכר השבת |
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כיפות שחורות צפו
כיפות שחורות צפו

המשבר סביב מעמדם של בני הישיבות והשלכותיו הישירות על חיי היומיום של הציבור החרדי, עמדו השבוע במוקד הדיון באולפן התוכנית "כיפות שחורות" ב'כיכר השבת'. על רקע תחושת המצוקה ברחוב החרדי בעקבות הסנקציות הכלכליות, התייחס עו"ד אפי בן גד ('') לאסטרטגיה של המפלגות החרדיות ביום שאחרי הבחירות ולביקורת הציבורית סביב ניהול המשבר בקדנציה החולפת.

במהלך הפאנל הוצפה השאלה המעסיקה רבים בציבור החרדי: האם לא נכון יותר שהנציגים החרדים יודו כי נכשלו במבחן התוצאה בהעברת החוק, במקום להטיל את מלוא האחריות על היועצת המשפטית לממשלה ומערכת המשפט? זאת לנוכח הפגיעה הקשה במעונות היום ואיסור היציאה מהארץ לבחורי ישיבות – מצוקה הפוגעת במיוחד במגזר החסידי שבו צעירים רבים נישאים לבנות זוג מחו"ל.

הרב שלומי וייס מספר על המצוקה במגזר החסידי
הרב שלומי וייס מספר על המצוקה במגזר החסידי

עו"ד אפי בן גד ('דגל התורה') דחה בדיון את השאלה והציב קו אדום ברור לקראת הבחירות הקרובות: "יהדות התורה אומרת בקול ברור וחד: מיד אחרי הבחירות, כל מי שירצה להקים איתנו ממשלה – הדבר הראשון שיצטרך לסדר זה . גם ראש הממשלה מבין את זה ויודע מה 'דגל התורה' ו'יהדות התורה' יעשו. לא תהיה ממשלה בלי חוק גיוס, זו הבעיה הראשונה והמשוכה הראשונה".

לנוכח הטענות כי גם חוק עתידי שיעבור בכנסת עלול להיפסל שוב בבג"ץ, הדגיש בן גד כי המערכה הנוכחית מתמקדת ביצירת כוח פרלמנטרי חזק בכנסת הבאה שיבטיח את מעמד לומדי התורה: "זה ציפור הנפש של הציבור החרדי ושל יהדות התורה. לכן, לכל בחור ישיבה, לכל אבא לבחור ישיבה ולכל בן תורה יש רק דרך אחת להיות הכי אפקטיביים והכי מדויקים: שימו ג' בקלפי, ואני מקווה מאוד שננצח גם את הבג"ץ".

התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה המרכזית באתר 'כיכר השבת', וזו ההזדמנות שלכם להשלים את הפרק שעורר סערה ברשת.

לחצו לצפייה בתוכנית המלאה >>
גיוס חרדיםדגל התורהיהדות התורהחוק הגיוסבג"ץאפי בן גד

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כיכר השבת
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