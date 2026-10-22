"יש לי בן בצבא ובן בישיבה וכל אחד מהם מגן על השני בדרכו"

לאחר שבעה חודשים של הכשרה בבסיס של חטיבת כפיר, חיילי מחזור מרץ 26 של הגדוד החרדי 'נצח יהודה' סיימו הבוקר את המסלול ויצטרפו לגדוד הלוחם שפועל בימים אלו בלבנון.

דוד, חייל בגדוד שמתגורר בירושלים וסיים הבוקר את ההכשרה לצד בני משפחתו סיפר על התחושה האישית שלו, "אני מרגיש זכות עצומה להגן על עם ישראל, במיוחד עכשיו". לצד החיילים הגיעו בני משפחה רבים. שרה, אמו של אחד החיילים, סיפרה בגאווה, "יש לי בן בצבא ובן בישיבה, כל אחד מגן על השני בדרכו, ואני גאה בו מאוד".

הרב שאול עבדיאל מרבני עמותת נצח יהודה, פתח את המסע בתקיעת שופר ובקריאה לחיזוק ההדדי ולעזרה בין החיילים, וסיפר כי החיילים הגיעו לקו הסיום במצב רוח מרומם ובנחישות כדי להשתלב בהגנה על המדינה. "חיילי הפלוגה הם חיילים מלאי מוטיבציה ורוח, המשלבים תפילה, תורה ושמחה ומוטיבציה של קדושה. יש כאן זכות לשרת בגדוד נצח יהודה, לשרת מספרא ועד סייפא, ולהיות שליחים נאמנים למען עם ישראל תוך שמירה על הערכים שעליהם גדלו".

הרב אדיר אלמושנינו מרבני עמותת נצח - האיגוד אמר, "במחזור הנוכחי עשרות חיילים מגיעים מהמכינות הקדם צבאיות של עמותת נצח, ואנחנו רואים בשטח את האיכות הגבוהה שהם מביאים איתם אחרי תקופה של הכנה רוחנית ופיזית משמעותית לצבא". בעמותת נצח אמרו כי הם מתכננים לחזק ולהגביר את מערך המכינות שלנו כדי להכין את הצעירים החרדים שבחרו להתגייס שיהיו הכי איכותיים וערכיים".

צילום: עמותת נצח יהודה