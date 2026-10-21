בביקור שקיים השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בישיבת ההסדר החרדית "דרך חיים" בגן יבנה, מבית עמותת "נצח – האיגוד הלאומי לשילוב חרדים", עמדו במרכז הדיונים סוגיית שילוב תלמידי הישיבות בביטחון ובמשטרה, לצד ביקורת חריפה של יוסי לוי, מנכ"ל עמותת נצח על מדיניות האכיפה כלפי בחורי ישיבה.

את האירוע פתח מנכ"ל עמותת נצח, יוסי לוי, שבירך על שיתוף הפעולה עם השר והודה לראש הישיבה, הרב כרמי גרוס, על חלוציות של שנים רבות בשילוב תורה ושירות משמעותי במדע וביחידות השונות. לוי ביקש להבהיר את עמדת ההנהגה והתלמידים סביב סוגיית המעצרים "מה שקורה היום, וחשוב לי לומר את זה... זו לא הדרך שלנו. אף בחור ישיבה לא צריך להיעצר משום סיבה בעולם בגלל שהוא לומד תורה. הסיבה שאנחנו משרתים בצה"ל היא מתוך התורה ולא משום דבר אחר, ומי שמתבלבל לא מבין מה זכות עם ישראל בארץ ישראל".

בתשובה לשאלות התלמידים והתייחסותו למודל הגיוס, השר בן גביר השווה בין ההצלחה של שילוב השוטרים החרדים במג"ב לבין האתגרים בצה"ל, והביע ביקורת נוקבת על הגישה המקובלת כיום אצל גורמים פוליטיים שונים, "אפשר לגייס הרבה יותר, אבל לעשות את זה באהבה, לא בשנאה. אני לא חרדי, אבל הבעיה שאלה שכביכול רוצים לגייס, הם באים משנאה, רק לשנוא, רק לרדוף, לעשות סנקציות, לבעוט. התפיסה שלי היא תפיסה לגמרי אחרת, הם אחים שלי (החרדים)".

רשת ישיבות ההסדר החרדיות "דרך חיים", הרשת הראשונה והמובילה בישראל בשילוב חרדים, הפועלת מטעם עמותת "נצח - האיגוד הלאומי לשילוב חרדים", הוקמה לפני כ-13 שנים על ידי הרב כרמי גרוס (יחד עם רמי ליבר) כמיזם חלוצי וייחודי בנוף הישראלי. הישיבה פועלת במודל המשלב בין לימוד תורה מעמיק וקפדני לבין רכישת השכלה מדעית טכנולוגית ושירות ביטחוני משמעותי במסגרות צבאיות מותאמות. כיום מהווה רשת "דרך חיים" חוד חנית ורשת מובילה מקרב ישיבות ההסדר החרדיות בישראל, ומציעה מסלול המאפשר לצעירים חרדים לתרום לביטחון המדינה מבלי להתפשר על אורחות חייהם.