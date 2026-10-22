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החיים קצרים

רוצה שינוי אבל לא מסוגל? הסוד של מי שכן מצליח | צפו

כמה פעמים החלטנו להשתנות ובסוף חזרנו לאותו מקום? הרב יואב אקריש מסביר בשיעור לפרשת לך לך מה נתן לאברהם אבינו את הכוח להמשיך כשהכול פעל נגדו, ואיך מוצאים בתוכנו את הכוח הזה • למה עוד החלטה טובה לא תמיד מספיקה? מה הילדים לומדים מההתלהבות שלנו? ואיך מתחילים שינוי בלי לחכות שהחיים יהיו קלים יותר? (יהדות)

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הרב יואב אקריש
כיכר השבת |
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(צילום: ללא קרדיט)

כמה פעמים החלטנו להשתנות, ובסוף חזרנו לאותו מקום? להיות סבלניים יותר בבית, לקבוע זמן ללימוד, לשמור על הבריאות. הרצון אמיתי, אבל גם העומס אמיתי. קשה להתמיד כשהעבודה שואבת את הכוחות, הילדים דורשים תשומת לב, וכל יום מביא איתו התמודדות חדשה.

אברהם אבינו ביקש לשנות עולם שלם, כשהכול מסביבו פעל נגדו. גם כשהלך בציווי ה׳ לארץ המובטחת, הוא מצא שם רעב ונאלץ לרדת למצרים. איך ממשיכים בדרך כשהמציאות נראית הפוכה מכל מה שקיווינו לו?

בשיעור לפרשת לך לך, הרב יואב אקריש מסביר מה נתן לאברהם את הכוח להמשיך, ואיך מוצאים בתוכנו את הכוח הזה. דרך בקשתו של אברהם ״אנוכי הולך ערירי״ וסיפור על עגלון שחייו השתנו כששמע חסיד מתפלל, מתברר מה מאפשר לאדם להשתנות באמת — ולסחוף אחריו גם אחרים.

למה עוד החלטה טובה לא תמיד מספיקה? מה הילדים לומדים מההתלהבות שלנו? ואיך מתחילים שינוי בלי לחכות שהחיים יהיו קלים יותר?
הרב יואב אקריש

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