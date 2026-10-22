חמשה נפצעו קל בתאונה בין אוטובוס לרכב בפתח תקווה

כמה פעמים החלטנו להשתנות ובסוף חזרנו לאותו מקום? הרב יואב אקריש מסביר בשיעור לפרשת לך לך מה נתן לאברהם אבינו את הכוח להמשיך כשהכול פעל נגדו, ואיך מוצאים בתוכנו את הכוח הזה • למה עוד החלטה טובה לא תמיד מספיקה? מה הילדים לומדים מההתלהבות שלנו? ואיך מתחילים שינוי בלי לחכות שהחיים יהיו קלים יותר? (יהדות)

הרב יואב אקריש