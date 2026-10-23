הנשיא טראמפ הגיש תביעה נגד העיתון "הניו יורק טיימס" לאחר שהתברר כי העיתון השתמש בשירותיה של חברת הסקרים Wedgewood Polls, שהודתה כי נתוני הסקרים שפרסמה היו מומצאים ומזויפים. טראמפ טען: "הניו יורק טיימס נתפס על חם! עם דברים כאלה אני נאלץ להתמודד כבר מההתחלה. התביעה המשמעותית שהגשנו נגד העיתון הולכת ומתחזקת מיום ליום".

קובי אטינגר