המחבלים תצפתו, יצאו מהרכב - ופתחו באש | תיעוד רגעי הפיגוע

חמאס פרסמה כרוז בו היא מברכת על "הפעולה ההירואית בחברון" ומכנה אותה "תגובה טבעית ולגיטימית" ו"ביטוי חי לרצונו של העם הפלסטיני העומד איתן". הארגון קרא: "אנו קוראים לכל האוחזים בנשק מקרב בני העם הפלסטיני להפנותו אל הכובש, חייליו ומתנחליו ולהבעיר אש מתחת לרגליהם".

קובי אטינגר