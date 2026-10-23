דובר חמאס מברך על פיגוע בחברון וקורא להתקוממות בגדה

מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע שהתרחש הבוקר ביהודה. פינצ'י הטיל את החקירה על מפלג המעוטים של ימ"ר ש"י והנחה לתת דגש לחקירת השימוש ברכב "משטובה" שהורד מהכביש ושימש לביצוע הפיגוע. לדבריו, מדובר בתופעה של שימוש ברכבי משטובה לטרור ופשיעה ברחבי יהודה ושומרון "שיש לעקור מהשורש". כוחות המחוז יגבירו את הפעילות בצירים, כולל בידוק רכבים וחשודים ותפיסת רכבי משטובה.

קובי רוזן