דובר חמאס מברך על פיגוע בחברון וקורא להתקוממות בגדה

מבזקים נוספים
"כעת הוא רואה את זירת הפשע": טראמפ בכלוב בלב טהרן
שחקן עם מסכת הנשיא האמריקני נראה פוסע בכלוב שעוצב כתא כלא • המיצג הוצב במספר מוקדים בבירה האיראנית | "כעת הוא רואה את זירת הפשע" (בעולם)כיכר השבת
שתי נערות נפצעו בתאונת קורקינט חשמלי באשדוד
שתי נערות בנות 17 נפצעו במצב בינוני בתאונת דרכים בשדרות יצחק רבין באשדוד. הנערות רכבו על קורקינט חשמלי כשנפגעו מרכב. הדיווח התקבל במוקד מגן דוד אדום בשעה 11:37. צוותי מד"א מפנים אותן לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלות בגפיים ובפלג גופן העליון.קובי רוזן
שני הולכי רגל נפגעו מאוטובוס בדרך נמיר בתל אביב
שני הולכי רגל נפגעו מאוטובוס בדרך נמיר בתל אביב. הדיווח התקבל במוקד מגן דוד אדום בשעה 12:33. צוותי מד"א מפנים לאיכילוב שני פצועים במצב בינוני: גבר כבן 70 עם חבלות בגפיים וצעיר בן 24 עם חבלת ראש.קובי רוזן
משטרת ישראל: נחקור את תופעת רכבי המשטובה לאחר פיגוע הבוקר ביהודה
מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע שהתרחש הבוקר ביהודה. פינצ'י הטיל את החקירה על מפלג המעוטים של ימ"ר ש"י והנחה לתת דגש לחקירת השימוש ברכב "משטובה" שהורד מהכביש ושימש לביצוע הפיגוע. לדבריו, מדובר בתופעה של שימוש ברכבי משטובה לטרור ופשיעה ברחבי יהודה ושומרון "שיש לעקור מהשורש". כוחות המחוז יגבירו את הפעילות בצירים, כולל בידוק רכבים וחשודים ותפיסת רכבי משטובה.קובי רוזן
אירוע ירי בשפרעם: גבר נפצע קשה ושניים נוספים קל
משטרת ישראל פתחה חקירה בעקבות אירוע ירי בשפרעם. גבר נפצע באורח קשה ושני אנשים נוספים נפצעו באורח קל. שוטרים שהגיעו למקום החלו בסריקות לאיתור חשודים. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות נבדקות.קובי רוזן
פועל נפצע קשה בנפילה מגובה באזור תעשייה בבית שמש
גבר כבן 30 נפצע במצב קשה לאחר שנפל מגובה של כ-5 מטרים באזור תעשייה בבית שמש. הדיווח התקבל במוקד מגן דוד אדום בשעה 13:06. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים שערי צדק כשהוא בהכרה עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
ברוך מתיר אסורים: 8 בחורים שוחררו מכלא 10 והתקבלו בשירה וריקודים
שמונה תלמידי ישיבות שוחררו הבוקר לאחר תקופות מעצר • בשערי הכלא המתינו עשרות בחורים ובני משפחה | 40 בחורים נוספים יישארו בשבת בכלא (חרדים)חיים רוזנבוים וקובי ישראל
סמוטריץ' הנחה להרוס מבנים ערביים בלתי חוקיים ליד מקום הפיגוע
שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הנחה להרוס באופן מיידי שורה רחבה של מבנים ערביים בלתי חוקיים הצמודים למקום הפיגוע. לפי אנשיו, ההנחייה תצא לפועל בשעה הקרובה ותתבצע לאורך שעות הצהריים עד לפני כניסת השבת.קובי אטינגר