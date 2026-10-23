פועל נפצע קשה בנפילה מגובה באזור תעשייה בבית שמש

מבזקים נוספים
נתניהו בחברון: ״נפנה תושבים, נעבור בית בית ונהרוס את תשתיות הטרור״ | "במוכנות לפעולה נרחבת"
ראש הממשלה הגיע לחברון בעקבות הפיגוע הקשה • הכריז על יישום מודל התקפי חדש בשכונות שמהן יצאו המחבלים | ״צה״ל במוכנות לפעולה נרחבת ביו״ש״ | "ניישם את המודל ההתקפי והמוצלח שביצענו במחנות הפליטים בתוך הערים" (צבא וביטחון)יוני גבאי
"כעת הוא רואה את זירת הפשע": טראמפ בכלוב בלב טהרן
שחקן עם מסכת הנשיא האמריקני נראה פוסע בכלוב שעוצב כתא כלא • המיצג הוצב במספר מוקדים בבירה האיראנית | "כעת הוא רואה את זירת הפשע" (בעולם)כיכר השבת
שתי נערות נפצעו בתאונת קורקינט חשמלי באשדוד
שתי נערות בנות 17 נפצעו במצב בינוני בתאונת דרכים בשדרות יצחק רבין באשדוד. הנערות רכבו על קורקינט חשמלי כשנפגעו מרכב. הדיווח התקבל במוקד מגן דוד אדום בשעה 11:37. צוותי מד"א מפנים אותן לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלות בגפיים ובפלג גופן העליון.קובי רוזן
שני הולכי רגל נפגעו מאוטובוס בדרך נמיר בתל אביב
שני הולכי רגל נפגעו מאוטובוס בדרך נמיר בתל אביב. הדיווח התקבל במוקד מגן דוד אדום בשעה 12:33. צוותי מד"א מפנים לאיכילוב שני פצועים במצב בינוני: גבר כבן 70 עם חבלות בגפיים וצעיר בן 24 עם חבלת ראש.קובי רוזן
משטרת ישראל: נחקור את תופעת רכבי המשטובה לאחר פיגוע הבוקר ביהודה
מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע שהתרחש הבוקר ביהודה. פינצ'י הטיל את החקירה על מפלג המעוטים של ימ"ר ש"י והנחה לתת דגש לחקירת השימוש ברכב "משטובה" שהורד מהכביש ושימש לביצוע הפיגוע. לדבריו, מדובר בתופעה של שימוש ברכבי משטובה לטרור ופשיעה ברחבי יהודה ושומרון "שיש לעקור מהשורש". כוחות המחוז יגבירו את הפעילות בצירים, כולל בידוק רכבים וחשודים ותפיסת רכבי משטובה.קובי רוזן
אירוע ירי בשפרעם: גבר נפצע קשה ושניים נוספים קל
משטרת ישראל פתחה חקירה בעקבות אירוע ירי בשפרעם. גבר נפצע באורח קשה ושני אנשים נוספים נפצעו באורח קל. שוטרים שהגיעו למקום החלו בסריקות לאיתור חשודים. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות נבדקות.קובי רוזן
דובר חמאס מברך על פיגוע בחברון וקורא להתקוממות בגדה
דובר הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, אבו עבידה, בירך על פיגוע בחברון וקרא להמוני הפלסטינים להתקומם נגד ישראל. "קוראים להמוני עמנו להתקומם נגד הכובש, להגן על מסגד אלאקצא ועל האסירים, להתעמת עם התוקפנות נגד הגדה המערבית ומחנות הפליטים שבה, ולתמוך באחיהם ברצועת עזה" אמר.קובי אטינגר
ברוך מתיר אסורים: 8 בחורים שוחררו מכלא 10 והתקבלו בשירה וריקודים
שמונה תלמידי ישיבות שוחררו הבוקר לאחר תקופות מעצר • בשערי הכלא המתינו עשרות בחורים ובני משפחה | 40 בחורים נוספים יישארו בשבת בכלא (חרדים)חיים רוזנבוים וקובי ישראל