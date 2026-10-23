אירוע ירי בשפרעם: גבר נפצע קשה ושניים נוספים קל

דובר הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, אבו עבידה, בירך על פיגוע בחברון וקרא להמוני הפלסטינים להתקומם נגד ישראל. "קוראים להמוני עמנו להתקומם נגד הכובש, להגן על מסגד אלאקצא ועל האסירים, להתעמת עם התוקפנות נגד הגדה המערבית ומחנות הפליטים שבה, ולתמוך באחיהם ברצועת עזה" אמר.

קובי אטינגר