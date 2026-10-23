מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מסר כי הבוקר נמנע פיגוע קשה נגד אזרחים בזכות גבורת לוחמי צה"ל. בהתקלות נפלו שני לוחמים. "היום לוחמי צה"ל מנעו בגופם פיגוע קשה נגד האזרחים" אמר בלוט. צה"ל יוצא לפעולת סיכול משמעותית במקביל להטלת כתר על חברון וחלחול. דובר צה"ל הוסיף: "בזכות גבורת לוחמי צה"ל - הבוקר נמנע פיגוע קשה נגד אזרחי מדינת ישראל".

ב. ניסני