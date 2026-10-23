סקר עומק של המפלגה חושף נתון של 2.7% שמצביעים למפלגה לצד 6.5% ששוקלים ברצינות להצביע ל"נעם לישראל" | בשבועות האחרונים קיבל ח"כ אבי מעוז ברכות משורה של רבנים בולטים במגזר החרדי, בהם האדמו"ר מפיטסבורג והגר"ד כהן, חתנו של הגאון הרב מאיר מאזוז זצ"ל, שהביע תמיכה רשמית במפלגה וקרא להצביע לה | מאחורי החיבור עומד בסיס ערכי משותף, העמידה לצד עולם התורה של ח"כ מעוז והסיוע לערים החרדיות (חדשות)

מישאל לוי