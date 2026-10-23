שני גברים נפצעו מפיצוץ בלון גז במועצה אזורית שדות דן

אב שמגדל לבדו את בתו טען כי האם, השוהה בחו"ל, הפסיקה לשלם מזונות ולהשתתף בהוצאות הילדה. בית המשפט בחן את הכנסות ההורים ואת צורכי הבת, וקבע סכום חודשי קבוע שכולל גם הוצאות חינוך ורפואה (משפט)

משה כהן