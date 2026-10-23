רוכב אופניים נפצע בתאונה בכביש 553 סמוך לאבן יהודה

מבזקים נוספים
ילד בן 12 נפצע קשה בתאונת קורקינט חשמלי בחיפה
ילד בן 12 נפצע במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בעת שרכב על קורקינט חשמלי בדרך הים פינת שלמה המלך בחיפה. הדיווח התקבל במוקד מגן דוד אדום בשעה 14:44. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים רמב"ם עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
שני גברים נפצעו מפיצוץ בלון גז במועצה אזורית שדות דן
שני גברים נפצעו מפיצוץ בלון גז במועצה אזורית שדות דן. הדיווח התקבל במוקד מגן דוד אדום בשעה 16:15. צוותי מד"א מפנים לבית החולים שיבא בתל השומר גבר בן 75 במצב בינוני עם כוויות בראש ובגפיים, ופצוע נוסף במצב קל.קובי רוזן
בית שמש: הולכת רגל בת 23 נפגעה מאוטובוס במצב בינוני
הולכת רגל כבת 23 נפגעה מאוטובוס ברחוב נהר הירדן בבית שמש. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה לאחר שנחבלה בגפיים התחתונות. הפצועה פונתה לבית החולים הדסה עין כרם במצב בינוני.קובי רוזן
שעות אחרי הפיגוע: דחפורים בפאתי חברון – "זו רק ההתחלה"
עשרות מבנים ערביים בלתי חוקיים נהרסו סמוך לזירת הפיגוע הקטלני • סמוטריץ' בשטח: "זו רק ההתחלה" | אישור 4 חוות חדשות בדרום הר חברון (בארץ)קובי ישראל
צה"ל יערוך תרגיל הגנה רב-זירתי בצפון ובמרכז ביום ראשון ושני
צה"ל יקיים ביום ראשון ושני הקרוב (25-26 באוקטובר) תרגיל צבאי במרחב הצפון והמרכז בהשתתפות חיל האוויר ומספר אוגדות. במהלך התרגיל יתרגלו הכוחות תרחישי הגנה רב-זירתית, כולל מתקפת פתע וחדירה לשטח ישראל באוויר וביבשה. התרגיל נועד לשפר את מוכנות צה"ל להגנה בגבולות ולמעבר להסלמה, ומיושמים בו לקחים מהמלחמה. צה"ל מדגיש: אין חשש לאירוע בטחוני. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טיס באזור.ב. ניסני
מתקפת פתע וחדירה אווירית: תרגיל ענק של צה"ל בצפון ובמרכז
ארבע אוגדות וחיל האוויר יתרגלו תרחישי חדירה ומתקפת פתע • האימון יתמקד בהגנה על יישובים ומעבר מהיר לחירום | התרגיל תוכנן מראש כחלק מגרף האימונים (צבא וביטחון)כיכר השבת
טרגדיה; איש המעש, ר' יהודה כהן ז"ל, נפטר לבית עולמו
אבל כבד מנשוא: שעה קלה טרם כניסתו השבת, מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו של איש החסד והמעש ר' יהודה כהן ז״ל, מנכ״ל הרבנות הראשית לשעבר | המנוח ז"ל נפצע בתחילת השבוע באורח אנוש לאחר שנפגע מקיר שקרס, ולפני שעה קלה השיב נשמתו הזכה לבוראו עטור במעשי חסד | פרטים אודות מסע ההלוויה, נמשיך ונעדכן (דיין האמת)חיים רוזנבוים
האם עזבה לחו"ל, האב נותר עם הילדה: ההכרעה הדרמטית בתשלום המזונות
אב שמגדל לבדו את בתו טען כי האם, השוהה בחו"ל, הפסיקה לשלם מזונות ולהשתתף בהוצאות הילדה. בית המשפט בחן את הכנסות ההורים ואת צורכי הבת, וקבע סכום חודשי קבוע שכולל גם הוצאות חינוך ורפואה (משפט)משה כהן