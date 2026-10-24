קנצלר גרמניה מרץ: אנטישמים ושונאי ישראל ימצאו בנו אויבים

בנק ישראל הגיב לקריאתו של ראש הממשלה נתניהו להיערך לצבירת מטבעות קריפטו לקראת סנקציות אפשריות. הבנק המרכזי הבהיר: "מטבעות קריפטו לא יכולים לשמש כמסלול עוקף סנקציות. הדבר הנכון לכלכלת ישראל הוא לשמר את מערכת היחסים הכלכליים עם שותפי הסחר העיקריים שלנו ולהתמקד במניעת הסנקציות והשפעתן השליליות על המשק. נושא זה מצוי בתחומי אחריותו של הדרג המדיני ומן הראוי לפעול כדי לקדמו".

כיכר השבת