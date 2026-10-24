פוליטיקה במגרש - נבחרת ארגנטינה עם הכיתוב: "איי מלבינס (איי פוקלנד) הם ארגנטינאיים ( צילום: רשתות חברתיות )

דיווח דרמטי שפורסם הערב (שבת) בעיתון ה'טלגרף' הבריטי טוען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לדיפלומטים ישראלים לתמוך בעמדתה של ארגנטינה בסכסוך ההיסטורי על איי פוקלנד. על פי הדיווח, ההנחיה כוללת תמיכה בפתיחת משא ומתן ישיר על עתיד האיים והכרה בזיקתה ההיסטורית של ארגנטינה אליהם.

העיתון הבריטי קושר את המהלך לשני גורמים מרכזיים: ראשית, יחסיו החמים של נתניהו עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, הידוע בעמדותיו הפרו-ישראליות. שנית, המהלך מוצג כתגובה אפשרית להחלטת שר החוץ הבריטי אד מיליבנד להטיל סנקציות כלכליות על התנחלויות ביהודה ושומרון. בישראל הכחישו את הדיווח. דובר שגרירות ישראל בלונדון, אלכס גנדלר, מסר כי מעולם לא ניתנה הנחיה כזו לדיפלומטים. חברת נפט ישראלית במוקד הסכסוך נתניהו לרב אברג'יל: "בהחלטתך לפרוש – אתה מסייע להבטיח את נצח ישראל" קובי ישראל | 23.10.26 "אנחנו פשוט לא נחיה בלעדיו": שרה נתניהו במפגש סגור עם פעילות ליכוד כיכר השבת | 23.10.26 איי פוקלנד, הממוקמים כ-500 קילומטרים מחופי ארגנטינה וכ-13 אלף קילומטרים מבריטניה, הפכו לעניין ישראלי מוחשי בשל מאגרי נפט גדולים המצויים מתחת לפני הים. חברת "נאוויטס" הישראלית מחזיקה ב-65% מפרויקט הנפט הימי "סי ליון" באיי פוקלנד, בשותפות עם חברת "רוקהופר" הבריטית. על פי סוכנות רויטרס, הפקת הנפט צפויה להתחיל בשנת 2028. בחודש ספטמבר האחרון הכריז הנשיא מיליי כי יקדם עיצומים נגד חברות המנצלות את משאבי הטבע של פוקלנד ללא אישור ממשלתו. במקביל, הודיעה ארגנטינה על כוונתה להגיש תלונה פלילית נגד חברות המפיקות נפט וגז באזור – ביניהן חברת "נאוויטס" הישראלית. החברות טוענות כי הן פועלות תחת רישיונות חוקיים שהוענקו להן על ידי ממשלת האיים ובתמיכה בריטית מלאה. שר החוץ הארגנטיני פבלו קירנו הבהיר כי המהלכים נגד החברות לא יפגעו ביחסים החמים עם מדינת ישראל, אך הדגיש כי הידידות המדינית אינה מקנה חסינות משפטית לחברות המסחריות.

"תורת ישראל". מיליי בישיבת חברון ( צילום: יהודה גרנובסקי )

בריטניה שולטת באיי פוקלנד ברציפות מאז שנת 1833. בשנת 1982 פלשו כוחות ארגנטינאים לאיים בניסיון להחזיר את הריבונות, מהלך שהוביל למלחמת פוקלנד – עימות צבאי עז בן 74 ימים שהסתיים בניצחון בריטי במחיר של מאות הרוגים לשני הצדדים.

במשאל עם שנערך בשנת 2013, כמעט כל תושבי האיים הצביעו בעד הישארות תחת שלטון בריטי כטריטוריה מעבר לים. למרות זאת, ארגנטינה ממשיכה לראות באיים שטח כבוש באופן לא חוקי, ותביעת הריבונות עליהם נותרה סוגיה לאומית בוערת.

יחסיו החמים של נתניהו עם הנשיא מיליי החלו עוד לפני כניסתו לתפקיד. מיליי, שביקר בישראל מספר פעמים, התפלל בכותל המערבי ואף הכריז על כוונתו להעביר את השגרירות לירושלים. הנשיא הארגנטינאי ידוע בהערצתו ליהדות ובעמדותיו התומכות במדינת ישראל.