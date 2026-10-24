ילד בן 12 נפצע היום (שבת) באורח בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-5 מטרים מגג מגלשה בפארק הרובעי ברמה ד' בבית שמש. הילד פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים לאחר שקיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה.

תורני השבת של 'צוות הצלה' הוזעקו בשעות אחר הצהריים לפארק הרובעי ברמה ד' ברמת בית שמש בעקבות דיווח על נפילה מגובה. כשהגיעו למקום עם אמבולנס מד"א, הכווינו אותם לתוך הפארק הרובעי.

תורני השבת של 'צוות הצלה' חנניה צ'ולק ומאיר פריד מסרו: "כשהגענו למקום עם אמבולנס מד״א אותו אנו מאיישים, הכווינו אותנו לתוך הפארק הרובעי, שם ראינו ילד בן 12 הסובל מחבלות בראש ובגפיים העליונות לאחר שנפל מגג מגלשה מגובה כ-5 מטרים".

צוותי ההצלה העניקו לילד סיוע רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות. יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א, הוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד״א במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שערי צדק בירושלים.

האירוע מצטרף לשורה של מקרי נפילות ילדים שאירעו בשבועות האחרונים בקרב הציבור החרדי. לפני כחודש וחצי, ילד חרדי בן 7 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה בחצר תלמוד תורה בחדרה, כאשר טיפס על מתקן עץ ונפל מגג הביתן.

במקרה נוסף שאירע בתחילת השנה, גבר בן 26 נכווה קשה משמן רותח בבית עסק ברחוב חבקוק הנביא ברמת בית שמש, ופונה במצב בינוני לבית החולים שיבא תל השומר.