במוצאי שבת קודש, בלילה שבין כ"ג לכ"ד בחשוון תשפ"ז, תעבור מדינת ישראל לשעון החורף. בשעה 02:00 בדיוק יש להזיז את מחוגי השעון שעה אחת אחורה ל-01:00, מה שיעניק לציבור שעת שינה נוספת - או שעת לימוד נוספת למי שמעדיף.

המעבר נעשה בהתאם לחוק קביעת הזמן משנת 2013, הקובע כי בכל שנה, ביום ראשון האחרון של חודש אוקטובר, מזיזים את השעון בישראל שעה אחת אחורה. שעון החורף יימשך עד יום שישי האחרון של חודש מרץ 2027, אז יוזז השעון שעה קדימה במעבר לשעון הקיץ.

בעוד שרוב המכשירים החכמים והסמארטפונים מעדכנים את השעה באופן אוטומטי בעזרת הרשת הסלולרית, בקרב הציבור החרדי המשתמש במכשירים סלולריים כשרים, לעיתים קרובות יש צורך לעדכן את השעה באופן ידני דרך הגדרות המכשיר. מומלץ לוודא זאת לפני השינה כדי למנוע איחורים לתפילת שחרית, וכמובן - לא לשכוח לכוון את שעוני הקיר והשעונים המעוררים המכניים בבית.

ד"ר אולג פופוב, ממונה מדידות זמן ותדר במשרד הכלכלה והתעשייה, הסביר כי שעון החורף בישראל הוא הזמן הרשמי הלאומי המסומן כ-UTC(INPL), ביחס לזמן הבינלאומי UTC. הזמן המקומי הישראלי מקדים את הזמן הבינלאומי בשעתיים בחורף (UTC+2) ובשלוש שעות בקיץ (UTC+3).

השפעה משמעותית על זמני היום ההלכתיים

המעבר לשעון חורף טומן בחובו שינוי משמעותי בכל הנוגע לזמני היום ההלכתיים. סוף זמן קריאת שמע ותפילה יוקדם בשעה שלמה, מה שידרוש ממתפללים במניינים המאוחרים להזדרז ולקום מוקדם יותר כדי לא להפסיד את זמן קריאת שמע כהלכתה.

מנגד, הנץ החמה יוקדם משמעותית, מה שיקל על אלו המקפידים להתפלל כוותיקין. שעות האור מתקצרות, כך ששקיעת החמה תוקדם באופן ניכר - תפילות מנחה ייערכו בשעות אחר הצהריים המוקדמות, ותפילת ערבית תוכל להתקיים מוקדם יותר.