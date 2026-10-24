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החשש מאחוז הצבעה גבוה

דיווח: הליכוד מכין מראש תלונות על זיופים בקלפיות הערביות - עוד לפני הבחירות

במפלגה בוחנים טענות על רעלות וזיהוי נשים ערביות • שעות הצבעה נפרדות ומפקחים צעירים בקלפיות בדואיות | מטרה: דה-לגיטימציה והמרצת בוחרים (פוליטי מדיני)

יג
יוני גבאי
כיכר השבת |
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נתניהו ממריץ להצביע להליכוד (צילום: אבשלום שושני/פלאש90)

ימים ספורים מפרידים בין הציבור הישראלי ליום הבחירות, והמערכה הפוליטית סוערת סביב נושא טוהר הבחירות. על פי חשיפה של העיתונאית דפנה ליאל, במפלגת הליכוד נערכים מבעוד מועד להגשת גל של תלונות בגין זיופים בקלפיות במגזר הערבי – וזאת, כך על פי הדיווח, במטרה ליצור תשתית לטענות על אי סדרים, עוד לפני שאירועים כאלו התרחשו בפועל.

על פי הדיווח, בליכוד בוחנים שורה של נושאים וסיטואציות העלולים להוות עילה לתלונות. בין היתר, נבחנת האפשרות להעלות טענות על קשיים בזיהוי ודאי של נשים ערביות העוטות רעלה המכסה את פניהן. בנוסף, נבדקים דיווחים על קלפיות, בעיקר בריכוזים בדואים, שבהן מתקיימות שעות הצבעה נפרדות לחלוטין לגברים ולנשים, כמו גם טענות אפשריות הנוגעות לגילם הצעיר של מפקחי הבחירות המוצבים בקלפיות אלו.

מנגד, מול הטענות הנבחנות בליכוד, יש להעמיד את עובדות החוק ונהלי ועדת הבחירות המרכזית. נהלי הוועדה קובעים מפורשות כי קיימת חובת זיהוי מלאה, המחייבת הסרת רעלות לצורך אימות זהות המצביעה טרם הכנסת הפתק למעטפה.

באשר לטענות על הפרדת שעות, אין כיום בחוק איסור על התארגנות קהילתית וולונטרית להגעה בשעות נפרדות לנשים ולגברים, כל עוד הקלפי נותרת פתוחה לכלל המצביעים. לגבי גיל המפקחים, הנהלים קובעים כי בכל הארץ גילם חייב להיות מעל 21.

בדיווח צוטט עד המדינה שלמה פילבר, שהתבטא בעבר ואמר כי בפועל "בלתי אפשרי לזייף בחירות בישראל". חרף זאת, גורמים פוליטיים מעריכים כי בליכוד עשויים להשתמש בטענות הללו למטרה כפולה: מחד, ליצור דה-לגיטימציה אפשרית לתוצאות במקרה של הפסד, ומאידך, ככלי להמרצת בוחרי הימין להגיע לקלפיות מתוך תחושת חירום לפיה גוש השמאל והערבים "גונבים את הבחירות".

מימין גדי איזנקוט, משמאל בנימין נתניהו (צילום: חיים גולדברג, אבשלום ששוני\פלאש90)

יצוין כי בימים האחרונים פורסמו סקרים אחרונים המצביעים על יתרון לגוש השינוי על פני גוש , אך ללא רוב ברור לאף אחד מהצדדים. המפלגות הערביות צפויות לזכות ב-14 עד 16 מנדטים, נתון העשוי להשפיע באופן משמעותי על יכולת ההרכבה של כל אחד מהגושים.

כ-7.3 מיליון בעלי זכות בחירה צפויים להצביע ביום שלישי הקרוב, והשאלה האם התלונות המתוכננות ישפיעו על אמון הציבור בתהליך הבחירות נותרת פתוחה.
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