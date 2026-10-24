יאיר גולן הצהיר כי ערוץ 14 יידרש לחתום על הקוד האתי של מועצת העיתונות, אחרת ייסגר. עוד אמר כי המימון למכינת עלי יופסק, וכי ידרוש את משרדי המשפטים, החינוך, בטחון הפנים והתקשורת.

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