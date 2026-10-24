ספירת קולות. אילוסטרציה ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

ארבעה ימים בלבד מפרידים בין הציבור הישראלי ליום הבחירות, והסקרים האחרונים שפורסמו ביום האחרון שעוד מותר לפרסם, מציגים תמונה מורכבת: גוש השינוי מוביל במעט על גוש נתניהו, אך לאף אחד מהצדדים אין את 61 המנדטים הדרושים להקמת ממשלה. כ-7.3 מיליון בעלי זכות בחירה צפויים להצביע ביום שלישי הקרוב, והתמונה העולה מהסקרים מצביעה על קיפאון פוליטי אפשרי.

מימין גדי איזנקוט, משמאל בנימין נתניהו ( צילום: חיים גולדברג, אבשלום ששוני\פלאש90 )

מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן והרשימה המשותפת בראשות יוסף ג'בארין מקבלות כל אחת 9 מנדטים בממוצע. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ועוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר זוכות כל אחת ל-8 מנדטים, והציונות הדתית-זהות בראשות בצלאל סמוטריץ' מקבלת 7 מנדטים. רע"ם זוכה ל-6 מנדטים.

לפי הממוצע, מפלגות 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר ו'המילואימניקים-הכלכלית' בראשות יועז הנדל אינן עוברות את אחוז החסימה, אם כי האחרונה עברה אותו בסקר אחד של כאן חדשות עם 4 מנדטים.

סקר כאן חדשות שנערך על ידי מכון 'קנטאר' מציג את החלוקה הבאה: ישר! (22), הליכוד (20), ביחד (14), הדמוקרטים (9), הרשימה המשותפת (9), עוצמה יהודית (8), ישראל ביתנו (8), יהדות התורה (8), ש"ס (7), הציונות הדתית-זהות (7), רע"ם (5), המילואימניקים-הכלכלית (4). מפלגות מתחת לאחוז החסימה: עמך ישראל (2.9%), צבע שחור (0.8%), הציבור החרדי (0.7%).

סקר חדשות 12 שנערך על ידי מכון 'מדגם' מציג: ישר! (23), הליכוד (21), ביחד (15), הדמוקרטים (10), הרשימה המשותפת (9), ש"ס (8), ישראל ביתנו (8), עוצמה יהודית (8), יהדות התורה (7), הציונות הדתית-זהות (6), רע"ם (5). מפלגות מתחת לאחוז החסימה: עמך ישראל (2.5%), המילואימניקים-הכלכלית (2.4%), הציבור החרדי (0.5%).

סקר חדשות 13 שנערך על ידי 'המדד', 'סטט-נט', 'פרויקט המדגם' ו'אסקריא' מציג: ישר! (22), הליכוד (19), ביחד (14), הדמוקרטים (10), הרשימה המשותפת (9), יהדות התורה (8), ישראל ביתנו (8), הציונות הדתית-זהות (8), עוצמה יהודית (8), ש"ס (7), רע"ם (7). מפלגות מתחת לאחוז החסימה: עמך ישראל (3.1%), המילואימניקים-הכלכלית (3.0%), הציבור החרדי (1.3%).

סקר i24NEWS שנערך על ידי מכון 'דיירקט פולס' מציג תמונה שונה במקצת: הליכוד (26), ישר! (21), ביחד (12), הרשימה המשותפת (9), עוצמה יהודית (8), ש"ס (8), הדמוקרטים (8), יהדות התורה (7), הציונות הדתית וזהות (6), ישראל ביתנו (6), רע"ם (5), עמך ישראל (4). מפלגות מתחת לאחוז החסימה: המילואימניקים והכלכלית (2.2%), צבע שחור, הציבור החרדי, אח"י, נעם לישראל.

חשוב לזכור כי תוצאות האמת עשויות להיות שונות מאוד מהסקרים. גורמים כגון אחוזי הצבעה, התפלגות הקולות למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה והתפתחויות של הרגע האחרון, עשויים לשנות את המפה הפוליטית באופן משמעותי.