מבזקים נוספים
בלב השכונה החרדית: ילד בן 12 נפל ממגלשה בפארק השכונתי ופונה במצב בינוני
הילד נפל מגובה של כ-5 מטרים מגג מגלשה בפארק הרובעי ברמה ד' • סבל מחבלות בראש ובגפיים העליונות | פונה לבית החולים שערי צדק - כשמצבו מוגדר בינוני (חדשות חרדים)דוד הכהן
דיווח: הליכוד מכין מראש תלונות על זיופים בקלפיות הערביות - עוד לפני הבחירות
במפלגה בוחנים טענות על רעלות וזיהוי נשים ערביות • שעות הצבעה נפרדות ומפקחים צעירים בקלפיות בדואיות | מטרה: דה-לגיטימציה והמרצת בוחרים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
צה"ל ושב"כ פתחו במבצע סיכול טרור נרחב בחברון: "נסרוק כל תשתית"
כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב פתחו במבצע ממוקד במרחב חברון • תושבים יוכלו לצאת דרך נקודות ייעודיות לאחר תחקור | המבצע צפוי להימשך מספר ימים (צבא וביטחון)ב. ניסני
גולן: ערוץ 14 ייסגר אם לא יחתום על הקוד האתי
יאיר גולן הצהיר כי ערוץ 14 יידרש לחתום על הקוד האתי של מועצת העיתונות, אחרת ייסגר. עוד אמר כי המימון למכינת עלי יופסק, וכי ידרוש את משרדי המשפטים, החינוך, בטחון הפנים והתקשורת.כיכר השבת
תוצאות הסקרים האחרונים: גוש השינוי מוביל, אך גם להם אין רוב להקמת ממשלה | התמונה המלאה
ארבעת ערוצי הטלוויזיה פרסמו את הסקרים האחרונים שמותר לפרסם על פי החוק לפני הבחירות, לפי הסקרים, גוש השינוי מוביל בין שניים לשישה מנדטים • 'ישר!' של איזנקוט מסתמנת כמפלגה הגדולה ביותר | התמונה המלאה של כלל הסקרים שפורסמו (ארץ)קובי אטינגר
דיווח: ישראל דוחפת לתקיפה מיידית באיראן; ארה"ב פינתה עוד דיפלומטים מהמזרח התיכון
ארצות הברית ממשיכה בפינוי דיפלומטים משגרירויות ברחבי המזרח התיכון • לפי דיווחים ב"אקסיוס" וב"ניו יורק טיימס", איראן הגבירה משמעותית את מאמציה להוציא לפועל התנקשות בבכירים ובדיפלומטים אמריקנים במזרח התיכון ומחוצה לו, וכמה ממזימות אלו כבר הגיעו ל"שלב מתקדם" | ישראל דוחפת לתקיפה (ביטחון)יוסי נכטיגל
עימותים בפריז: משוריינים נפרסו ליד ארמון האליזה
בפריז החלו עימותים ראשונים במסגרת הפגנות סוף השבוע. כוחות משוריינים נפרסו בסמוך לארמון האליזה ובנקודות מפתח נוספות ברחבי העיר.קובי אטינגר
כ-2,200 פלסטינים התפנו מבתיהם בחברון
ראש עיריית חברון מסר כי כ-2,200 פלסטינים התפנו מבתיהם בשכונות אלג'לדה ועין דיר בחה בעיר.קובי אטינגר