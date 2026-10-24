מבזקים נוספים
בנק ישראל דחה את קריאת נתניהו לצבור קריפטו כהגנה מסנקציות
בנק ישראל הגיב לקריאתו של ראש הממשלה נתניהו להיערך לצבירת מטבעות קריפטו לקראת סנקציות אפשריות. הבנק המרכזי הבהיר: "מטבעות קריפטו לא יכולים לשמש כמסלול עוקף סנקציות. הדבר הנכון לכלכלת ישראל הוא לשמר את מערכת היחסים הכלכליים עם שותפי הסחר העיקריים שלנו ולהתמקד במניעת הסנקציות והשפעתן השליליות על המשק. נושא זה מצוי בתחומי אחריותו של הדרג המדיני ומן הראוי לפעול כדי לקדמו".כיכר השבת
בלב השכונה החרדית: ילד בן 12 נפל ממגלשה בפארק השכונתי ופונה במצב בינוני
הילד נפל מגובה של כ-5 מטרים מגג מגלשה בפארק הרובעי ברמה ד' • סבל מחבלות בראש ובגפיים העליונות | פונה לבית החולים שערי צדק - כשמצבו מוגדר בינוני (חדשות חרדים)דוד הכהן
הלילה זה קורה: המחוגים זזים לאחור - ישראל עוברת לשעון חורף | כל מה שצריך לדעת
הלילה בשעה 02:00 נזיז את השעון שעה אחורה • זמני התפילות ישתנו באופן משמעותי | כך זה ישפיע על סדר היום שלנו וכל מה שחשוב לדעת בעקבות המעבר (חדשות בארץ)דניאל הרץ
דיווח: הליכוד מכין מראש תלונות על זיופים בקלפיות הערביות - עוד לפני הבחירות
במפלגה בוחנים טענות על רעלות וזיהוי נשים ערביות • שעות הצבעה נפרדות ומפקחים צעירים בקלפיות בדואיות | מטרה: דה-לגיטימציה והמרצת בוחרים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
צה"ל ושב"כ פתחו במבצע סיכול טרור נרחב בחברון: "נסרוק כל תשתית"
כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב פתחו במבצע ממוקד במרחב חברון • תושבים יוכלו לצאת דרך נקודות ייעודיות לאחר תחקור | המבצע צפוי להימשך מספר ימים (צבא וביטחון)ב. ניסני
גולן: ערוץ 14 ייסגר אם לא יחתום על הקוד האתי
יאיר גולן הצהיר כי ערוץ 14 יידרש לחתום על הקוד האתי של מועצת העיתונות, אחרת ייסגר. עוד אמר כי המימון למכינת עלי יופסק, וכי ידרוש את משרדי המשפטים, החינוך, בטחון הפנים והתקשורת.כיכר השבת
תוצאות הסקרים האחרונים: גוש השינוי מוביל, אך גם להם אין רוב להקמת ממשלה | התמונה המלאה
ארבעת ערוצי הטלוויזיה פרסמו את הסקרים האחרונים שמותר לפרסם על פי החוק לפני הבחירות, לפי הסקרים, גוש השינוי מוביל בין שניים לשישה מנדטים • 'ישר!' של איזנקוט מסתמנת כמפלגה הגדולה ביותר | התמונה המלאה של כלל הסקרים שפורסמו (ארץ)קובי אטינגר
דיווח: ישראל דוחפת לתקיפה מיידית באיראן; ארה"ב פינתה עוד דיפלומטים מהמזרח התיכון
ארצות הברית ממשיכה בפינוי דיפלומטים משגרירויות ברחבי המזרח התיכון • לפי דיווחים ב"אקסיוס" וב"ניו יורק טיימס", איראן הגבירה משמעותית את מאמציה להוציא לפועל התנקשות בבכירים ובדיפלומטים אמריקנים במזרח התיכון ומחוצה לו, וכמה ממזימות אלו כבר הגיעו ל"שלב מתקדם" | ישראל דוחפת לתקיפה (ביטחון)יוסי נכטיגל