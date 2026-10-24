ראש הממשלה בנימין נתניהו השיב לביקורת בנק ישראל והבהיר כי הקריפטו הוא "אחד האמצעים, לא האמצעי הבלעדי, ולא בטוח שישתמשו בו". נתניהו הוסיף: "אני שומע את ההתנגדויות ולוקח אותן בחשבון. קיבלתי עצות מכל מיני גורמים גם מבנק ישראל". ראש הממשלה טען כי "ברקורד לאורך זמן הובלתי את מדינת ישראל לשגשוג כלכלי שלא היה כמותו, הנהגתי כלכלת שוק חופשי, שברתי מונופולים, הורדתי את הבזבוז בסקטור הציבורי, הורדנו מיסים ומחירים כפי שלא קרה מעולם".

כיכר השבת