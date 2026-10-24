מבזקים נוספים
המונים בעצרת בכיכר החטופים, האב השכול הרב אלחנן דנינו: "ועדת חקירה חובה"
המונים השתתפו בעצרת בכיכר החטופים בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר | הרב אלחנן דנינו, אביו של אורי הי"ד: "עם שלא חוקר את עברו מפקיר את עתידו" (בארץ)משה בשן
צה"ל ושב"כ פעלו ב-40 כפרים ביהודה ושומרון בסוף השבוע
כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו בכ-40 כפרים ברחבי יהודה ושומרון במהלך סוף השבוע, במסגרת פעילות התקפית לסיכול טרור. הפעילות כללה כ-400 איתורים וממוקדת במוקדים המזוהים עם חמאס. בחטיבת אפרים נעצרו מספר חשודים, בוצעו עשרות תחקורים וסריקות אחר אמצעי לחימה. צה"ל מסר כי הכוחות ימשיכו לפעול באופן יזום למניעת התבססות טרור במרחב.ב. ניסני
"לא מעניין כמה מנדטים": משא החיזוק הדרמטי של אב"ד ויז'ניץ לקראת הבחירות
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ נשא דברים נלהבים בסעודה שלישית בבית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק • קרא להרבות כבוד שמים מול מהרסי הדת, ושלח מסר חד משמעי לבני הישיבות: "להצביע ולחזור מיד לספסל הבית מדרש" | האזינו לדברים (חסידים)חיים רוזנבוים
כתב אישום באולפן: נפלה פה טעות חמורה, אנחנו לא הצרה הצרורה שלכם
מתפילין חינם ועד הגנה מאיומים ביטחוניים, למה הבטחות הבחירות מזכירות מגרש מכוניות ומה חושבים הלוחמים החרדים בשטח? | גילוי לב נדיר מול המתקפות, הסרטונים והחרמות ברשתות: למה מותר לחשוב אחרת, להצביע מתוך המצפון האישי, ועדיין להישאר חלק | וגם, סרטוני בחירות משעשעים ומוזרים (דבר השבוע)משה מנס
נתניהו מגיב לביקורת בנק ישראל על שימוש בקריפטו
ראש הממשלה בנימין נתניהו השיב לביקורת בנק ישראל והבהיר כי הקריפטו הוא "אחד האמצעים, לא האמצעי הבלעדי, ולא בטוח שישתמשו בו". נתניהו הוסיף: "אני שומע את ההתנגדויות ולוקח אותן בחשבון. קיבלתי עצות מכל מיני גורמים גם מבנק ישראל". ראש הממשלה טען כי "ברקורד לאורך זמן הובלתי את מדינת ישראל לשגשוג כלכלי שלא היה כמותו, הנהגתי כלכלת שוק חופשי, שברתי מונופולים, הורדתי את הבזבוז בסקטור הציבורי, הורדנו מיסים ומחירים כפי שלא קרה מעולם".כיכר השבת
גבר בשנות ה-20 נפצע קשה מירי והגיע למעבר שועפאט
גבר בשנות ה-20 הגיע למעבר שועפאט כשהוא פצוע קשה מירי. שוטרי תחנת שפט החלו בפעולות חקירה ובאיסוף ממצאים במטרה להתחקות אחר המעורבים ולברר את נסיבות האירוע.קובי רוזן
מהומות בפריז: מאות אלפים הפגינו, פורעים השחיתו רכוש
מהומות פרצו בצרפת במהלך הפגנות המוניות. פורעים השחיתו רכוש ליד סניף של יצרנית הרכבים Audi בפריז, והמשטרה הצרפתית השתמשה במכת"זית וברימוני גז. חלק מהמפגינים הניפו דגלים פלסטינים. לפי העיתון לה פיגארו, ארגוני עובדים צרפתים טוענים כי כ-800 אלף איש יצאו להפגין ברחבי צרפת, מתוכם כ-250 אלף בפריז.קובי אטינגר
רוכב אופנוע בן 23 נפגע בתאונה בכביש 5 ליד פתח תקווה
צעיר בן 23 נפגע בינוני בתאונה בין אופנוע לרכב בכביש 5 סמוך לכניסה לפתח תקווה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים בילינסון כשהוא סובל מחבלות בגפיים. התאונה אירעה בשעה 19:06.קובי רוזן